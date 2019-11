Bischoff: „Den Druck hat nur Etelsen“

Bassen lädt zum Hit / Keeper Dreyer und Skupin angeschlagen

+ Sieht Derby-Gegner Etelsen mit Landesligaformat und als Favoriten an: Bassens Coach Uwe Bischoff. Foto: von Staden

Bassen/Etelsen – Zum Abschluss der Hinrunde ein echtes Highlight, das da am Sonntag (14 Uhr) an der Bassener Dohmstraße steigt, erwartet doch der Bezirksliga-Tabellenzweite TSV Bassen den Klassenprimus TSV Etelsen zum Hit. Auf Augenhöhe allerdings sieht Bassens Coach Uwe Bischoff sein Team mit dem Favoriten nicht, schüttelt da kräftig mit dem Kopf: „Die Etelser haben noch einmal ein anderes Niveau, das durchaus schon Landesligaformat hat. Wenn wir einen guten Tag haben, können wir sie ärgern. Doch dann muss wirklich alles zusammenpassen!“ Vor allem personell. Und da drückt derzeit der Schuh. Gleich mehrere Akteure konnten in der Woche nicht trainieren, plagen sich mit Blessuren oder einer Erkältung herum. Bischoff: „Läuft alles schlecht, kann ich wohl nur eine Rumpf-Elf aufbieten. Doch auch die wird Etelsen alles abverlangen! Den Druck des Gewinnenmüssens hat zumindest nur Etelsen.“