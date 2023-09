Verden: Bischert-Elf kann Führung nicht halten – 3:3

Teilen

Keeper Julius Hennnings erhielt von seinem Coach ein Sonderlob. © Dreyer

Die A-Junioren (U19) des FC Verden sorgen nach dem klaren 4:0-Auftaktsieg gegen BW Lohne weiter für Furore in der Fußball-Niedersachsenliga. Beim hochgehandelten und selbst ernannten Aufstiegskandidaten FT Braunschweig erspielte sich der Aufsteiger ein mehr als achtbares 3:3 und mischt oben in der Tabelle mit.

Verden – Dabei hätte am Ende sogar ein Sieg herausspringen können, denn die Gastgeber trafen erst vier Minuten vor dem Ende zum Ausgleich. „Das war ein sehr gutes, ein sehr intensives Spiel bei einer absoluten Topmannschaft, in dem wir super gekämpft und uns den Punkt auch verdient haben“, merkte man Trainer Orry Bischert die Zufriedenheit über den Punktgewinn deutlich an. Trotz mehr Ballbesitz beim Gastgeber waren es die Allerstädter, die nach 17 Minuten durch Robert Meyer in Front gingen. „Wir haben in der ersten Halbzeit wenig zugelassen“, musste der Übungsleiter dennoch den Ausgleichstreffer in der 37. Minuten registrieren. „Die zweite Halbzeit war dann vogelwild. Wir haben zunächst regelrecht um das 1:2 gebettelt“, war Bischert mit der Anfangsphase nach Wiederbeginn überhaupt nicht zufrieden und sah, wie die stark aufspielenden Hausherren in der 56. Minute in Führung gingen. Nach einigen Wechseln fand Verden dann schnell wieder ins Spiel und der eingewechselte Lasse Metzing traf in der 71. Minute nach einem Konter zum verdienten Ausgleich. Und es kam noch besser für die Gäste, denn zehn Minuten vor dem Ende traf Neuzugang Lukas Dreyer zum vielumjubelten 3:2. „Was Schlussmann Julius Hennnings in dieser Phase alles rausgeholt hat, war schon extraklasse“, zollte Bischert seinem Keeper ein Sonderlob, der gleich mehrfach im eins gegen eins die Oberhand hatte und so das Team im Spiel hielt. Vier Minuten vor dem Ende war aber auch er machtlos, als die Platzherren nach einer Ecke und anschließender Direktabnahme von der Strafraumgrenze sehenswert zum Ausgleich trafen. „Schade, dass wir die Führung nicht mehr über die Zeit gebracht haben“, trauerte der Coach einem Dreier hinterher. dre