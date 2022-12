U18: FC Verden 04 bleibt nach 5:1 vorn im Aufstiegsrennen

Setzte den Schlusspunkt zum Verdener 5:1-Sieg: Robert Meyer. © Dreyer

Im letzten Spiel des Jahres setzten die A-Junioren (U 18) des FC Verden 04 ihren Lauf in der Landesliga fort, siegten in Anderlingen gegen den JFV Concordia gewohnt souverän 5:1 und gehen als Erster in die Rückrunde im Kampf um den Aufstieg in die Niedersachsenliga.

Verden - Bereits nach elf Minuten war die Begegnung nach einem fulminanten Start vorentschieden. In der fünften Minute eröffnete Matthis Krey den Torreigen mit dem 1:0, dem Jonathan Meyer (8.) und Jannes Siemer (11.) die Treffer zum 3:0 folgen ließen. „Wir waren wirklich komplett überlegen und hatten noch einige Chancen, die ungenutzt blieben aufgrund zu ungenauer Abschlüsse“, ärgerte sich Trainer Orry Bischert über die mangelnde Torausbeute und musste nach gut einer halben Stunde völlig unnötig das 1:3 der Gastgeber nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß und fehlender Zuordnung registrieren. Vorm Wechsel gelang Lasse Lund per Kopf nach einer Ecke von Robert Meyer das 4:1.

Orry Bischert zufrieden mit 2022

„In der Halbzeit haben wir fünf Mal gewechselt, mussten uns erst wieder sortieren und haben dann nur noch relativ wenig Chancen herausgespielt“, sah der Übungsleiter Jermaine Johnson, Bartosz Koziol und Gabriel Truderung zu unkonzentriert im Abschluss. Fünf Minuten vor dem Ende stellte Robert Meyer nach Flanke von Jermaine Johnson den 5:1-Endstand her.

„Ein souveräner Sieg, der natürlich höher hätte ausfallen müssen. Im Großen und Ganzen war das aber ein vernünftiger Jahresabschluss“, zeigte sich Bischert zufrieden. dre