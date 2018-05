Birgit Schwers sichert sich gleich vier Titel

Auch Klaus-Dieter Nolte und Ute Jordan top

+ Die siegreiche 4x100 Meter Staffel, von links: Birgit Schwers, Cäcilia Apel-Kranz, Ute Jordan und Kerstin Schmidt.

Verden - Nach der Rückkehr aus Oberhausen mit Startrecht für die SG DJK Tackenberg geht Birgit Schwers wieder in Niedersachsen auf Titeljagd. Bei der Senioren-Landesmeisterschaft in Schöningen im Kreis Helmstedt war die Verdenerin in der W55-Altersklasse mit Kugel, Diskus und Speer nicht zu schlagen und gewann zudem mit der 4x100 m Staffel der W50/55 ihren vierten Meistertitel bei der zweitägigen Veranstaltung. Zwei weitere Landesmeistertitel gab es im Dreisprung der M50 für Klaus-Dieter Nolte und im Weitsprung W55 für Ute Jordan (beide Verden).