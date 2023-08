FC Verden 04 II: Bilderbuch-Start dank Deke und Zander – 2:0

Von: Frank von Staden

Bilderbuch-Start für die Landesliga-Reserve des FC Verden 04 in der Fußball-Bezirksliga: So kehrte das Team um Coach Jan Twietmeyer am ersten Spieltag mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg vom hoch gehandelten Heeslinger SC II zurück.

Verden – „Allerdings hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir zur Pause bereits zurückgelegen hätten. Denn wir haben es in der ersten Halbzeit ganz und gar nicht gut gemacht, haben uns vor allem in den ersten 20 Minuten viele Abspielfehler und leichte Ballverluste geleistet und haben kaum Zugriff aufs Spiel bekommen“, konstatierte später der Verdener Trainer, der eine Riesenchance der Gastgeber notieren musste, die Keeper Paul Gansbergen bravourös meisterte (30.). Die Reiterstädter brauchten einen Standard, als Bastian Deke nach einer Ecke knapp scheiterte (42.).

Nach dem Wechsel lief es dann aber um Längen besser beim FC, der in den ersten Minuten drei Top-Möglichkeiten durch Deke und zweimal Nick Zander verbuchen konnte. „Jetzt haben wir kaum noch etwas für Heeslingen zugelassen, waren endlich drin im Spiel“, so Twietmeyer, der dann auch die Führung durch Bastian Deke aus spitzem Winkel nach Kruse-Zuspiel bejubeln durfte (60.). Den Sack zu machte dann Nick Zander in der Nachspielzeit, als er einen an ihn selbst verwirkten Strafstoß eiskalt verwandelte.