Big Point für den TV Oyten

Von: Kai Caspers

Ausgelassen bejubelten die Spieler des Handball-Oberligisten TV Oyten den ersten Saisonsieg. © Brinkmann

Kollektives Aufatmen beim TV Oyten. Dank einer überzeugenden Leistung behauptete sich der Aufsteiger ungefährdet mit 38:30 (20:15) im Kellerduell beim TSV Bremervörde und sicherte sich damit im fünften Anlauf die ersten beiden Punkte in der Handball-Oberliga.

Oyten – „Wir hatten die Fehler aus den vergangenen Spielen im Vorfeld noch einmal deutlich angesprochen. Das hat in jedem Fall Wirkung gezeigt, da wir wesentlich konzentrierter aufgetreten sind“, war TVO-Trainer Marc Winter die Erleichterung deutlich anzuhören. „Und natürlich waren das zwei ganz wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt für uns. Denn bei einer weiteren Niederlage wäre der Druck für uns schon ziemlich groß geworden.“

Jonas Lüdersen ein sicherer Rückhalt

In Bremervörde präsentierten sich die Oytener von Beginn an hellwach. Zwar legten die Gastgeber noch ein 4:3 (7.) vor, doch in der Folge übernahmen die Gäste eindeutig das Kommando. Verantwortlich dafür war neben der guten Deckung auch Torhüter Jonas Lüdersen. Er hatte mit einigen Paraden großen Anteil daran, dass sich die Oytener durch einen verwandelten Siebenmeter von Robin Hencken beim 11:6 (16.) erstmals deutlich absetzten. Dieser Vorsprung hatte auch zur Pause noch Bestand – 20:15. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte sorgten die Gäste für die Vorentscheidung. Hatte Timo Blau zunächst auf 21:15 erhöht, parierte Lüdersen im Anschluss einen Siebenmeter. Als dann Hencken und Mattis Brüns auf 23:15 erhöhten, wurde es in der Folge etwas hektisch, da Bremervördes Trainer Adnan Salkic im Angesicht der drohenden Niederlage immer mal wieder Oytener Spieler kurz decken ließ. „Das war dann schon eine wilde Fahrt. Aber wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen, sondern die sich bietenden Lücken konsequent ausgenutzt“, lobte Winter. Spätestens beim 33:25 (54.) war die Entscheidung gefallen.

Tore TV Oyten: Hencken (8/5), Blau (6), Brüns (6), Fischer (6), Zitnikov (4), Lange (4), Sell (2), Precht (2). kc