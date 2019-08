Für Bierdens Herren 40 wird es langsam eng

Bierden – Nichts wurde es mit dem erhofften Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Tennis-Landesliga für die Herren 40 des TV Bierden. Auf eigenem Platz setzte es für das Team um Kapitän Markus Meyer eine 2:4-Niederlage gegen die TSG Hatten-Sandkrug. Einen Spieltag vor Saisonende gibt sich Meyer dann auch keinen großen Illusionen mehr hin: „Es wäre schon ein Wunder, wenn wir den Abstieg noch vermeiden können. Leider ist uns auch in diesem Jahr das Verletzungspach treu geblieben. Das war mal wieder eine Saison zum Vergessen!“

Bei drei zu erwartenden Absteigern dürfte den Bierdenern am letzten Spieltag gegen Cuxhaven selbst ein Sieg nicht zur Rettung reichen, da die direkt vor ihnen platzierten Bremer vor einer vermeintlich leichten Aufgabe gegen den Tabellenvorletzten stehen. „Bei uns kommt aktuell einfach alles zusammen. Neben den bekannten Problemen, haben wir dann auch noch das Pech, dass Hatten ausgerechnet gegen uns zum ersten Mal in Bestbesetzung antritt. Und dann ist das eben ein richtig starker Gegner“, haderte Meyer. Somit reichte es in den Einzeln lediglich zu einem Punkt. Für den war einmal mehr Spitzenspieler Andreas Stodte verantwortlich. Er ließ Seidl beim 6:4, 6:1 keine Chance und wahrte damit seine weiße Weste. Nach dem 1:3-Rückstand verkürzte Stodte an der Seite von Lars Aßmann zwar noch einmal auf 2:3, doch Markus Meyer und Matthias Köhnecke mussten sich in zwei hart umkämpften Sätzen (2:6, 5:7) zum bitteren 2:4-Endstand geschlagen geben. kc