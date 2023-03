TSV Ottersberg: Bicakci und Rosenbrock kommen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Eine echte Granate für den TSV Ottersberg: Der ehemalige Uphuser Mert Bicakci kommt vom Brinkumer SV. © Hägermann

Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg rüstet für die Titeljagd in der kommenden Saison weiter auf: Der künftige Trainer Mike Gabel bringt nun auch noch den ehemaligen Uphuser Mert Bicakci vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV mit. Darüber hinaus kehrt in Dominik Rosenbrock ein grün-weißes Urgestein vom FSV Hesedorf/Nartum an den Fährwisch zurück.

Ottersberg –Mit Roman Janot und Julian Stiehl haben ferner zwei weitere Akteure des aktuellen Kaders ihre Zusagen für die Punktrunde 2023/2024 gegeben.

„Damit haben wir mittlerweile 20 Spieler fest für den Kader. Das ist schon eine Hausnummer“, freute sich Gabel am Dienstag. Besonders der 27-Jährige Bicakci dürfte die Wümme-Kicker auf ein höheres Level heben. „Mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Offensivstärke war er immer eine Waffe. Nun hat er physisch in den letzten zwei Jahren ungeheuer zugelegt. Er verkörpert auch in Niedersachsen oberstes Oberliga-Format“, verspricht sich Gabel natürlich richtig viel vom Linksaußen.

Der Ex-Kapitän kehrt zurück: Dominik Rosenbrock (r.) trägt ab Sommer wieder das Ottersberger Trikot. © von Staden

Anfang 2020 war Bicakci vom Arenkamp zu Brinkum gewechselt. Warum der Offensiv-Crack ausgerechnet in die Bezirksliga geht, formuliert Gabel so: „Mert hat mir gesagt, dass er dabei ist, wenn ich was Neues angehe. Er hat einfach Lust auf dieses Projekt in Ottersberg mit den sportlichen Ambitionen und der Infrastruktur.“

In Sachen Dominik Rosenbrock lief Gabel ebenfalls offene Türen ein. Der einstige Kapitän war vor zwei Jahren zum Kreisligisten Hesedorf/Nartum gewechselt, weil er wegen seines Studiums kürzertreten wollte. Nun kehrt das Urgestein – die Familie wohnt in Ottersberg – zu den Wurzeln zurück. Gabel: „Dominik ist noch mit allen befreundet, hat wieder richtig Bock auf den TSV.“ Der künftige Coach habe einige Male mit dem Innenverteidiger, den er aus seiner ersten Zeit an der Wümme kennt, geschnackt – das hat Früchte getragen. Über die nötige Klasse würde des 26-Jährigen ohne Zweifel noch verfügen. „Es hatten ihn noch andere Klubs wie Bornreihe angerufen. Daher bin ich heilfroh, dass er mir zugesagt hat und an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt“, so Mike Gabel.