Bianca Rahlmann hält TSV Intschede Rücken frei – 27:21

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sah eine gute Leistung: Intschedes Frank Oetting. © Privat

Die Serie geht weiter: Handball-Landesligist TSV Intschede feierte am Sonnabend ein 27:21 (12:10) bei der SG VfL Wittingen/Stöcken und kletterte auf den dritten Platz.

Intschede –Nach dem sechsten doppelten Punktgewinn in Folge freute sich Betreuer Frank Oetting: „Wir haben das ganze Match überlegen gestaltet. Zwar ließen wir vorne einiges liegen, gerieten aber nie in Gefahr.“ Der „Weserstrand“-Vorsitzende vertrat zusammen mit Interimscoach Lajos Meisloh den erkrankten Trainer Peter Bartniczak.

Und auch auf dem Feld sorgte ein Joker für Begeisterung: Bianca Rahlmann hielt mit zahlreichen Paraden – darunter vier Siebenmeter – den Gästen den Rücken frei. Die Keeperin aus der Zweiten ersetzte die privat verhinderten Wiebke Heidorn sowie Alina von Ahsen. Auch Torfrau Lena Hahn war aus ihrem Arbeitsort Uelzen angereist.

Der Favorit kontrollierte das Geschehen, konnte sich aber zunächst nicht mit mehr als drei Toen absetzen. Einige Chancen wurden nicht genutzt, was die gute Abwehr mit Rahlmann kompensierte. Zur Pause lagen die Intschederinnen 12:10 in Front. Bis zum 19:17 (45.) blieb es eng, dann endlich setzten sich die Gäste ab und führten in der 57. Minuten mit 25:18. Die Entscheidung war gefallen. Oetting: „Die Mannschaft bot durchweg eine ordentliche Leistung.“

Tore TSV Intschede: Bruhn (4), Lukovac (1), M. Witzschke (2), Meisloh (4), Steinhauser (3), C. Witzschke (1), Dahlendorf (12).