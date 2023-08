Ottersbergs Kevin Artmann und Esin Demirkapi zum Hit in Sottrum zurück

+ © vst Für den Hit in Sottrum kehrt Leon Seeger ins Ottersberger Tor zurück. © vst

Spitzenspiel für Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg: Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert der von Mike Gabel trainierte Tabellenführer beim direkten Verfolger TV Sottrum.

Ottersberg – „Das wird ein spannendes Spiel und definitiv eine hohe Hürde für uns. Die Sottrumer verteidigen mit Leib und Seele und lassen immer alles auf dem Platz“, weiß Gabel, der sich Mittwochabend noch ein persönliches Bild des Gegners in der Partie gegen Hülsen gemacht hat. „Dennoch wollen wir unseren guten Lauf natürlich fortsetzen und peilen den nächsten Dreier an“, hat Ottersbergs Trainer zwar gewissen Respekt, aber beileibe keine Angst. „Solange wir geduldig bleiben und an unsere Grenzen gehen, bin ich guter Dinge.“ Personell müssen die Gäste jedoch erneut auf einige Akteure verzichten. Neben Mert Bicakci (verletzt) fehlen Rosenbrock, Luckyman, Batke, Percani (alle im Urlaub), Martin Janot, Petrov und Park. Dafür kehrt Torhüter Leon Seeger zurück. Ebenfalls wieder dabei sind Kevin Artmann und Esin Demirkapi, die am vergangenen Wochenende noch geschont werden konnten. kc