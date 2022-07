Den Favoriten nur kurz geärgert

Von: Kai Caspers

In der Defensive extrem gefordert: Ottersbergs Samet Ögütucen und Patrick Küsel (5). © von staden

Nichts wurde es mit einer Überraschung für den TSV Ottersberg. Im Achtelfinale des Bezirkspokals setzte es ein 1:4 gegen den favorisierten Landesligisten TuS Harsefeld.

Ottersberg – Aus der Traum: Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals erwies sich der TuS Harsefeld als eine Nummer zu groß für den TSV Ottersberg. „Mist, die haben uns doch nicht unterschätzt“, erklärte Trainer Axel Sammrey nach der 1:4 (1:2)-Niederlage mit einem leichten Grinsen im Gesicht. „Auch wenn das Ergebnis für mich um einen Treffer zu hoch ausgefallen ist, geht Harsefelds Sieg natürlich völlig in Ordnung.“

Ausgleichstreffer von Daniel Throl nur ein kurzes Strohfeuer

Die äußerst ambitionierten Gäste erwiesen sich von Beginn an als das spielerisch reifere Team. Dennoch resultierte der erste Treffer aus einem Fehler der Ottersberger. Anstatt den Ball kompromisslos zu klären, wollte Kapitän Artur Janot die Situation an der Seitenlinie lieber spielerisch lösen. Dabei vertändelte er in einem Zweikampf, der laut Sammrey aber nach einem Foul des Harsefelder Gegenspielers hätte abgepfiffen werden müssen, segelte die folgende Flanke in den Ottersberger Strafraum und Sören Meyer war zur Stelle – 0:1 (10.). Im Anschluss ließ die Sammrey-Elf keine weiteren Chancen des Favoriten mehr zu. Dafür wollte den Grün-Weißen im Spiel nach vorne aber ebenfalls nicht viel gelingen. In der 26. Minute jedoch der Ausgleich. Nach einem Fehler von TuS-Keeper Dushan Pavlov, dem der Ball über den Spann rutschte, landete das Leder bei Daniel Throl und der ließ sich nicht zweimal bitten – 1:1. Die Freude war jedoch nicht von langer Dauer. Nur vier Minuten später wurde in der Ottersberger Hintermannschaft erneut nicht konsequent genug geklärt und Florian Nagel traf mit einem strammen Schuss aus der Drehung zum 1:2 (30.). Da war auch Torhüter Leon Seeger machtlos. In der 40. Minute verpasste Mesut Zaza Saka nach Throl-Vorarbeit den möglichen Ausgleich kurz vor der Pause.

Lieferte sich einige packende Zweikämpfe mit seinen Gegenspielern aus Harsefeld: Ottersbergs Daniel Throl (rechts), der das zwischenzeitliche 1:1 erzielte. © von staden

Nach dem Wechsel sorgten die Gäste in der 58. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Nach einem Freistoß aus 25 Metern ans Lattenkreuz verwandelte Sören Meyer den Abpraller. Als Tim Meinke in der 67. Minute auf 4:1 erhöhte, war endgültig der Deckel drauf. „Ich kann der Mannschaft nach der extrem harten letzten Woche keinen Vorwurf machen. Zumal Harsefeld sicher nicht unser Maßstab ist“, war Axel Sammrey trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Die Jungs haben nie aufgegeben und immer an sich geglaubt. Daher denke ich schon, dass wir aus diesem Wettbewerb einiges für die Saison mitnehmen können. Denn wir hatten nun drei Pflichtspiele in Folge.“