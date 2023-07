0:3 – aber TSV Achim ärgert den Favoriten aus Uphusen

Von: Kai Caspers

Bewahrt sein Team vor dem frühen Rückstand: Achims Torhüter Alexander Stein pariert einen Strafstoß von Hugo Magouhi. © von Staden

Zumindest 60 Minuten durfte Fußball-Kreisligist TSV Achim gegen den TB Uphusen auf eine Überraschung hoffen. Doch am Ende gewann der Favorit im Bezirkspokal erwartungsgemäß mit 3:0.

Achim – Durch einen verdienten 3:0 (0:0)-Erfolg beim TSV Achim zog der TB Uphusen erwartungsgemäß in die erste Runde des Fußball-Bezirkspokals ein. Allerdings wusste das Team von Christian Ahlers-Ceglarek nur bedingt zu überzeugen. „Da ist natürlich noch jede Menge Luft nach oben. Aber die Jungs hatten auch eine ziemlich harte Woche“, hielt sich die Kritik des TBU-Trainers in Grenzen.

TSV-Torhüter Alexander Stein pariert Strafstoß von Hugo Magouhi

Die klar favorisierten Gäste hätten das Spiel frühzeitig (8.) in ihre Richtung lenken können. Doch Achims Torhüter Alexander Stein parierte einen Strafstoß von Hugo Magouhi. Im Anschluss fehlte es dem Landesligisten eindeutig an der nötigen Entschlossenheit und vor allen Dingen an Lösungen gegen kompakt stehende Gastgeber. „Wir wollten so lange wie möglich die Null halten und den TBU ärgern. Das ist uns auch gelungen, da meine Spieler die taktischen Vorgaben gut umgesetzt haben. Daher kann ich meiner Mannschaft auch nur ein großes Kompliment machen“, war Achims Trainer Abdu Nasraoglu trotz der Niederlage dann auch zufrieden. Bezeichnenderweise ließ der zweite Torschuss des Favoriten dann auch sehr lange auf sich warten. In der 38. Minute war es ausgerechnet Lewin Peno, der sich aus rund 30 Metern ein Herz fasste. Doch der Ex-Achimer fand seinen Meister ebenfalls in TSV-Torhüter Stein.

Uphusens Ali Hazimeh (rechts) kommt in dieser Szene nicht an Achims Arne Gaulke vorbei. © von Staden

Uphusens Dragan Millé mit der Vorentscheidung

Direkt nach dem Wechsel hätte Theo Specker den Außenseiter sogar in Führung bringen können. Nach einem Konter (48.) tauchte er völlig frei vor Benjamin Schimmel auf. Doch der TBU-Torhüter behielt die Ruhe und bewahrte sein Team mit einer Glanzparade vor dem Rückstand. In der 59. Minute der erlösende Treffer für den Favoriten. Nach einem Eckball von Neuzugang Justin Fronia war Magouhi zur Stelle und traf mit einer tollen Direktabnahme sehenswert zum 0:1. „Irgendwie passte das zu unserem Spiel. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir deutlich zwingender agieren und vor allen Dingen spielerisch besser agieren. Aber es ist auch nicht so einfach gegen einen so tief stehenden Gegner“, so Ahlers-Ceglarek. Die Vorentscheidung dann in der 70. Minute. War Magouhi zunächst an TSV-Keeper Stein gescheitert, verwandelte Dragan Millé den Abpraller gekonnt per Lupfer zum 2:0. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Gäste nun Ball und Gegner laufen. Dabei setzte Neuzugang Justin Fronia die nächsten Akzente. Zunächst strich eine Direktabnahme (82.) von ihm knapp am Tor vorbei, ehe er nur wenig später das Leder sehenswert in den Winkel (85.) schlenzte. Allerdings hatte Schiedsrichter Patrick Ziemke zuvor eine Abseitsposition gesehen. In der 90. Minute dann aber doch der Treffer zum 3:0-Endstand. Nach einem Ballverlust von Firat Burc vor dem eigenen Strafraum war der eingewechselte Artur Bondar zur Stelle und zeigte keine Nerven.