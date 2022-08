Bezirkspokal: Hohe Hürde für den TSV Etelsen

Von: Frank von Staden

Steht am Mittwoch erneut im Tor des TSV Etelsen: Der junge Vincent Schicks. © Privat

Nächste hohe Hürde für den Fußball-Landesligisten TSV Etelsen, der am Mittwoch bereits ab 18.30 Uhr im Viertelfinale des Bezirkspokals gefordert wird. Gegner und Gastgeber wird dann der VSK Osterholz-Scharmbeck sein, der als heißester Titelkandidat in der Bezirksliga 3 gewettet wird.

Etelsen – So redet dann Etelsens Coach Nils Goerdel auch nur in den höchsten Tönen vom kommenden Gegner, der seiner Meinung nach „bereits über Landesliga-Niveau verfügt.“ Das bewiesen die Osterholzer, die sich zu Saisonbeginn personell noch einmal qualitativ enorm verstärkt haben (u.a. Marlo Burdorf, Kapitän FC Hagen/Uthlede), bereits in der 2. Pokalrunde, als sie den SV BW Bornreihe aus dem Wettbewerb kegeln konnten. Goerdel: „Klar wartet da jetzt ein heißes Eisen auf uns, denn es rauscht uns sehr viel Qualität entgegen. In Louis Melzer oder auch Jan Brinkmann haben sie junge, quirlige Spieler in der Offensive, verfügen zudem auch noch über einige erfahrene Spieler. Da müssen wir schon eine hochwertige Leistung anbieten – und ich weiß, die werden wir bieten!“

Personell muss der Übungsleiter etwas zum Vorsonntag umbauen, denn Dennis Jordan als auch Tim Pendzich haben sich in den Urlaub verabschiedet. Zudem zog sich Fredi Bormann in Hedendorf eine schmerzhafte Fußverletzung zu, wird damit sicherlich ebenso wie Keeper Benjamin Skupin (Wade) noch zwei, drei Wochen pausieren müssen. So wird erneut der junge Vincent Schicks zwischen die Pfosten rücken. „Er hat schon zum Saisonauftakt gezeigt, dass er zu Recht unser Vertrauen genießt“, lobt da Goerdel den Schlussmann, nörgelt dann aber auch gleichzeitig über die frühe Anstoßzeit: „Ganz ehrlich, die grenzt doch schon an Wettbewerbsverzerrung!“