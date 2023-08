Etelsen im Bezirkspokal ausgeschieden

Von: Kai Caspers

Traf zum 1:1-Ausgleich: Etelsens Timon Wolff. © häg

Nachdem sich der TSV Etelsen im Bezirkspokal in der vergangenen Saison erst im Finale geschlagen geben musste, kam das Aus für den Landesligisten dieses Mal bereits im Achtelfinale.

Etelsen – Die im Vorfeld erwartete Niederlage setzte es für Fußball-Landesligist TSV Etelsen im Achtelfinale des Bezirkspokals beim Ligarivalen TuS Harsefeld. Am Ende musste sich das Team von Björn Mickelat den favorisierten Gastgebern mit 1:4 (1:4) geschlagen geben.

Timon Wolffs Ausgleichstreffer nur ein kurzes Strohfeuer

„Wir hatten doch einige Probleme mit dem Kunstrasen und haben viel zu viele Fehler in unserem Aufbauspiel gehabt. Zudem haben wir die starke linke Seite der Harsefelder, angeführt von Mika Krassmann, überhaupt nicht in den Griff bekommen“, attestierte Mickelat seiner Elf eine behäbige Vorstellung. Dabei hatte Timon Wolff die frühe Führung der Gastgeber (4.) durch Tobias Böttcher mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel noch ausgeglichen – 1:1 (24.). Nur zwei Minuten später traf der Ex-Uphuser Jonathan Bondombe-Simba aber zum 2:1, ehe der Ex-Etelser Frederik Bormann zum 3:1 (31.) nachlegte. Als Mika Krassmann noch vor der Pause erneut nach einem Standard zum 4:1 (37.) erhöhte, war die Vorentscheidung bereits gefallen. Mickelat: „In den Situationen waren wir im Kopf einfach nicht wach genug. Als hätten wir Blei in den Beinen.“

Trainer Björn Mickelat sieht behäbige Vorstellung

Mit Beginn der zweiten Hälfte stellte Etelsens Trainer auf Dreierkette um. Fortan entwickelte sich ein deutlich ausgeglicheneres Spiel mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten. „Das hat dann schon etwas besser ausgesehen“, war Mickelat mit den zweiten 45 Minuten nicht unzufrieden. „Auf jeden Fall haben wir einige Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen können“, so Etelsens Trainer. kc