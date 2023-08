Bezirksmeisterschaften: Tibo Marquardt triumphiert doppelt

Teilen

Neben zwei Titeln und weiteren Platzierungen auf dem Podium, verzeichnete der Leichtathletik-Nachwuchs der LG Kreis Verden auch etliche neue Bestleistungen. © Verein

Bei den Bezirksmeisterschaften in Stade überzeugte der Nachwuchs der LG Kreis Verden mit guten Leistungen.

Verden – Zwei Meistertitel, vier zweite und neun dritte Plätze bei der Bezirksmeisterschaft der Jugendklassen U16 und U14 in Stade für die LG Kreis Verden – so viele Medaillen hätten Deutschlands Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft in Budapest auch gerne gehabt! Tibo Marquardt (Verden) gewann mit 12,42 Sekunden überlegen die 100 Meter der M15 und führte die 4 x 100 m Staffel der LGKV mit den Verdenern Lias Vöge und Leon Diercks sowie dem 13-jährigen Emtinghauser Robert Koch zu einer Verbesserung um eine Sekunde auf 51,65 Sekunden.

An Robert Koch gingen zudem drei zweite Plätze. Über 75 m der M13 verbesserte er sich auf 10,28 Sekunden, im Weitsprung auf 4,58 m und im Hochsprung auf 1,45 m. Zweiter wurde auch Jakob Dibbern (Verden), der sich im 60 m Hürdenlauf der M13 auf 11,22 Sekunden steigerte.

Im Hochsprung der M14 übersprang Illia Lastovetskyi (Verden) 1,49 m und lag damit als dritter einen Rang vor Lias Vöge, der sich um zehn Zentimeter auf 1,46 m verbesserte. Eine starke Verbesserung gelang auch Leon Diercks, der sich im Weitsprung der M14 um 80 cm auf 5,16 m steigerte.

Auf Platz drei kam auch die 4 x 100 m Staffel der weiblichen U16. Nach dem Ausfall der stärksten Sprinterin Merle Mahlert (Oyten), die über 100 m gute 14,56 Sekunden gelaufen war und dann krankheitsbedingt aufhören musste, kamen Linnea Kolb, Doreen Olbricht, Sina Güttler (alle Verden) und Annika Müller (Thedinghausen) auf 60,32 Sekunden. Über 100 m verbesserte sich Linnea Kolb auf 14,43 Sekunden, verfehlte damit aber die Endlaufteilnahme. Im dritten 100 m Vorlauf der W14 steigerte sich Annika Müller auf 14,58 Sekunden, auch das reichte nicht ganz für die Endlaufteilnahme.

Auch die 4 x 75 m der männlichen U14 mit den Verdenern Jakob Dibbern, Johan Schmitz, Florentin Dibbern und Clemens Organista verbesserte ihre Vorleistung von 46,28 Sekunden auf nun 45,52 Sekunden und belegte damit Platz drei.

Mit 46,47 Sekunden war die 4 x 75 m Staffel der weiblichen U14 auf Rang sechs mit Leenke Remmin, Sina Güttler, Julia Kaiser (alle Verden) und Nayla Häger (Bassen) fast so schnell wie die gleichaltrige Jungsstaffel. Sie hatten Doreen Olbricht an die U16-Staffel ausgeliehen, die sich in ihrer Altersklasse W13 mit Platz vier über 75 m in 10,94 Sekunden, über 800 m mit der Verbesserung um zehn Sekunden auf 2:46,36 Minuten und als dritte im 60 m Hürdenlauf mit einer Verbesserung um fast eine Sekunde auf 11,24 Sekunden in Stade besonders stark präsentierte.

In den Wettbewerben der W12 gefiel auch Leenke Remmin mit drei guten Platzierungen. Über 75 m kam sie mit der persönlichen Bestzeit von 11,29 Sekunden auf Platz vier, 3:06,43 Minuten über 800 m brachten sie auf Rang drei, und im 60 m Hürdenlauf kam sie mit der Verbesserung um 1,2 Sekunden auf 12,09 Sekunden noch einmal auf Platz vier. Ihren ersten Kugelstoßwettbewerb bestritt die Bassenerin Nayla Häger, sie wurde mit 5,85 m dritte der W12. hbm