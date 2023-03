Bischoff-Elf findet keine Lücken – 0:0

Von: Kai Caspers

Felix Wolf verpasste mit Hülsen den nächsten Sieg. © Privat

Die Siegesserie des SVV Hülsen ist gestoppt: Auf eigenem Platz musste sich der von Uwe Bischoff trainierte Fußball-Bezirksligist mit einem 0:0 gegen den SV Pennigbüttel zufrieden geben.

Hülsen – „Von den Chancen wäre ein Sieg für uns sicherlich verdient gewesen. Aber ich muss auch anerkennen, dass Pennigbüttel es gut gemacht hat. Es ist ihnen dabei sicher zugutegekommen, dass wir auf unserem Trainingsplatz gespielt haben. Und der war schon ziemlich schwer zu bespielen“, so der SVV-Trainer. Obwohl die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel hatten, war gegen den kompakt stehenden SV nur selten ein Durchkommen. Die einzigen beiden Möglichkeiten in der ersten Hälfte vergab Felix Wolf, dessen Schüsse jeweils knapp am Gästetor vorbeistrichen. Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Pennigbüttel versuchte auch weiterhin seinen groß gewachsenen Stürmer mit langen Bällen in Szene zu setzen. Die waren jedoch eine leichte Beute für die aufmerksame Defensive der Vorwärts-Kicker. Aber auch der Bischoff-Elf fiel gegen die kompakte Defensive der Gäste nicht viel ein. Daher wurde es lediglich bei Standards gefährlich. Dabei scheiterte Marcel Meyer gleich zweimal per Freistoß am gut reagierenden SV-Torhüter Philip Bötjer. Bischoff: „Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber dafür waren wir auch nicht zwingend genug.“

Am Sonntag, 15 Uhr, sind die Hülsener erneut gefordert. Dann geht es für das Team von Uwe Bischoff zum SV Lilienthal-Falkenberg, der aktuell den ersten Abstiegsplatz belegt. kc