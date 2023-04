RW kassiert 2:6-Pleite

Von: Kai Caspers

Teilen

Zweifacher Torschütze: Behcet Kaldirici. © häg

Der 1. FC Rot-Weiß Achim rangiert in der Fußball-Bezirksliga nach dem 2:6 gegen Worpswede weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Achim – Der 1. FC Rot-Weiß Achim muss weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga bangen. Auf eigenem Platz setzte es für das Team von Konstantinos Efeoglou trotz einer guten ersten Halbzeit am Ende noch eine deutliche 2:6 (2:2)-Niederlage gegen den Titelfavoriten FC Worpswede.

„In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hätten sogar mit einer Führung in die Pause gehen können. Aber das hat Worpswedes Torhüter mit einer Glanzparade verhindert“, verwies Efeoglou auf einen Freistoß von Emilijan Lundraxhiu, den FC-Keeper Reiter mit einem tollen Reflex noch aus dem Winkel holte. Somit blieb es beim 2:2, wobei Behcet Kaldirici für beide Achimer Treffer verantwortlich zeichnete. Zunächst glich er nach einem Querpass von Zinar Yoldas zum 1:1 (10.) aus, ehe er nach einer Ecke mit einer Volleyabnahme zur Stelle war – 2:1. Zum Knackpunkt der Partie avancierte für Efeoglou die 67. Minute. „Verletzungsbedingt mussten wir Gezim Bullari auswechseln. Damit ging bei uns komplett die Ordnung verloren. Denn in der Folge hat in nserer Defensive nichts mehr gestimmt“, waren die Treffer zum 2:3 (67.) durch Jan-Henrick Kück und 2:4 (75.) von Derrick Ampofo die Vorentscheidung. Zumal die favorisierten Gäste den nächsten Patzer im Spiel der Gastgeber nur drei Minuten später in Person von Wegener mit dem 2:5 bestraften. Auch danach dauerte es nur drei Minuten, bis Lukas Schuler nach einem weiteren FC-Konter den Ball nach einem Treffer von Liesigk zum 2:6-Endstand aus dem Kasten holen musste. kc