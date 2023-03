TSV Ottersberg feiert einen 2:1-Arbeitssieg im Derby über den MTV Riede

Von: Kai Caspers

Riedes Rayk Leon Lübke (links) und Denis Schymiczek können Ottersbergs Görkem-Turan Colak nicht stoppen. © häg

Am Ende wurde Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg seiner Favoritenrolle gerecht. Doch beim 2:1 im Derby über den MTV Riede wussten die Gastgeber nur bedingt zu überzeugen.

Ottersberg – Die Erleichterung nach dem Abpfiff – sie war bei Axel Sammrey deutlich zu spüren. „Das war das erwartete Spiel. Nach dem 2:0 hatte ich gedacht, dass wir es etwas souveräner zu Ende spielen. Doch nach dem Anschluss mussten wir noch bis zum Schluss zittern“, attestierte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg dem MTV Riede nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg eine gute Leistung.

Auch MTV Co-Trainer David Schymiczek war trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „Wir wollten gut stehen und es den Ottersbergern so schwer wie möglich machen. Ich denke, dass uns das gelungen sind. Leider hatten wir wieder einmal den einen oder anderen Fehler zu viel in unserem Spiel. Das hat letztlich zur Niederlage geführt.“ In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams eine überschaubare Partie. Allerdings lag das auch an den mäßigen Platzverhältnissen, die ein geordnetes Spiel nicht zuließen. Für den ersten Höhepunkt sorgten die Gastgeber. Und wieder einmal war es Daniel Throl, der seine Farben mit 1:0 (12.) in Führung brachte. Nach Pass von Maciej Stenzel ließ er seinen Gegenspieler mit einer einfachen Körperdrehung ins Leere laufen und hämmerte das Leder aus 20 Metern in den Winkel. Da war Riedes Torhüter Jannik Schumacher völlig machtlos. Auf der anderen Seite verhinderte TSV-Keeper Niklas Jakuszeit mit einem tollen Reflex gegen Maik Stöver (20.) den möglichen Ausgleich. Glück für die Ottersberger dann kurz vor der Pause, als ein Schuss von Niklas Behn nach einem schönen Konter nur knapp am Tor vorbeistrich. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff kam Görkem-Turan Colak nach Foul von Torben Maaß im Rieder Strafraum zu Fall. Sehr zum Ärger von Axel Sammrey, der ein klares Foul gesehen hatte, blieb die Pfeife von Schiedsrichter Henrik Specht jedoch stumm. In der 58. Minute erhöhte Julian Stiehl nach einem traumhaften Pass von Görkem Colak auf 2:0. Allerdings war die Freude nicht von langer Dauer. Denn nur zwei Minuten später verkürzte der überzeugende Maik Stöver mit einem herrlichen Schlenzer aus 22 Metern zum 1:2. Stiehl (67.) und Colak (68.) hätten dann vorzeitig alles klarmachen können, vermochten ihre Chancen aber nicht zu nutzen. Da aber die Defensive gegen letztlich zu harmlose Rieder nur selten vor Probleme gestellt wurde, brachten die Gastgeber den knappen Erfolg ohne große Mühe über die Zeit. In der 90. Minute hätte Colak nach einem Konter über Artur Janot und Daniel Throl dann für die endgültige Entscheidung sorgen können, doch seinen Schuss aus elf Metern lenkte MTV-Keeper Schumacher mit einer tollen Parade noch über die Latte.