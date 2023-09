Bezirksliga: Verdens Jan Twietmeyer warnt vor Unterstedts Offensive

+ © Albrecht Auf Paul Gauert muss Bezirksligist FC Verden 04 II gegen Aufsteiger SG Unterstedt verzichten. © Albrecht

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem 11:0-Kantersieg im Derby beim TSV Etelsen II erwartet Fußball-Bezirksligist FC Verden 04 II mit der SG Unterstedt (Fr., 19 Uhr) nun den nächsten Aufsteiger. Für Jan Twietmeyer alles andere als eine einfache Aufgabe. „Natürlich sind wir auch dieses Mal der Favorit. Aber das wird ein ganz anderes Spiel, da Unterstedt für mich der stärkste Aufsteiger ist“, warnt der FC-Trainer insbesondere vor der Offensive der Gäste.

Verden – „Unterstedt hat einige gute Jungs im Kader. Da müssen wir schon konzentriert verteidigen und eine gute Restabsicherung an den Tag legen“, nimmt Twietmeyer seine Spieler in die Pflicht. Zwar präsentierten sich die Verdener in dieser Hinsicht zuletzt in Etelsen hellwach, „aber das Spiel hatte keine Bedeutung für uns. Daraus konnten wir keine großen Schlüsse ziehen“, verdeutlicht Twietmeyer. Personell kann Verdens Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Paul Gauert (krank) und Tom Müller (verletzt) fehlen kc