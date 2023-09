TSV Etelsen II präsentiert sich beim 0:11 gegen Verden II wie ein Absteiger

Von: Kai Caspers

War nicht zu stoppen: Verdens sechsfacher Torschütze Nick Zander. © Ingo Wächter

Was für eine Demütigung! Im Bezirksliga-Derby gegen den FC Verden 04 II setzte es für den TSV Etelsen II eine 0:11-Klatsche.

Etelsen – Diesen Tag werden die Fußballer des TSV Etelsen II so schnell wohl nicht vergessen. Im Derby gegen den FC Verden 04 II setzte es für die Gastgeber eine rekordverdächtige 0:11 (0:5)-Klatsche. Und die war auch in der Höhe völlig verdient, da die von Jan Twietmeyer trainierten Gäste den Etelsern in allen Belangen überlegen waren. Vor allen Dingen das Sturmduo Nick Zander (6) und Bastian Deke (4) war von den Etelsern zu keiner Phase der Partie zu kontrollieren und zeichnete allein für zehn Tore (!) verantwortlich. In dieser Verfassung haben die Etelser in der Bezirksliga nichts zu suchen.

Verdens Nick Zander trifft sechsmal

Das musste auch Co-Trainer Nevzat Toprak eingestehen: „Das war eine einzige Katastrophe heute. Dabei war ich im Vorfeld guter Dinge. Die Jungs waren gut vorbereitet und hatten sehr gut trainiert. Und dann zeigen wir so eine Leistung auf dem Platz.“ Hatten Verdener aus ihrer optischen Überlegenheit zunächst kein Kapital schlagen können, demonstrierte Nick Zander ab der 18. Minute eindrucksvoll seinen Torriecher. Nach einem Querschläger traf er zunächst zum 1:0, ehe er in der 22. Minute aus 30 Metern zum 2:0 nachlegte. Nur zwei Minuten später machte Verdens Stürmer mit dem 3:0 den Hattrick perfekt. „Er weiß einfach, wo das Tor steht“, lobte FC-Trainer Jan Twietmeyer. „Aber die komplette Mannschaft hat es heute gut gemacht und nie aufgehört. Die Jungs hatten einfach Bock.“ Noch vor dem Wechsel sorgten Bastian Deke (38.) und Max Loos (39.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung.

Etelsens Co-Trainer Nevzat Toprak fassungslos

Wer in der zweiten Hälfte auf Gegenwehr der Gastgeber gewartet hatte, der wartete vergeblich. Die Verdener konnten weiterhin nach Belieben spielen und den Ball und Gegner laufen lassen. Zunächst traf Deke zum 6:0 (57.) ehe Zander seinen nächsten Dreierpack (61./77./78.) folgen ließ und sein Torkonto in dieser Saison auf beeindruckende 15 Treffer schraubte. Doch selbst nach dem 9:0 ließen die Verdener nicht nach und drängten auf den nächsten Treffer. Allerdings wurde es ihnen auch dermaßen einfach gemacht, dass Deke mit einem Doppelpack (82./86.) zum auch in der Höhe völlig verdienten 11:0-Endstand nachlegen konnte. kc