2:0 – aber Uwe Bischoff nur bedingt zufrieden

Von: Kai Caspers

Erzielte das überfällige 2:0: Hülsens Felix Wolf. © vde

Der SVV Hülsen wahrte seine blütenweiße Weste durch einen verdienten Erfolg in Dannenberg.

Hülsen – Nach dem glanzlosen 2:0 (1:0)-Erfolg beim TSV Dannenberg zeigte sich Uwe Bischoff lediglich mit dem Ergebnis zufrieden. Denn in spielerischer Hinsicht gab es für den Trainer des Fußball-Bezirksligisten SVV Hülsen noch jede Menge Luft nach oben.

Tjare Müller und Felix Wolf treffen

Dennoch war der Sieg für Bischoff völlig verdient. „Wir haben die Partie von Beginn an dominiert und in der gesamten Begegnung nur eine Chance der Gastgeber zugelassen. Aber der Ball wollte zunächst einfach nicht ins Tor“, haderte der SVV-Trainer nach zahlreichen vergebenen Möglichkeiten. Doch in der 20. Minute war es endlich so weit. Nach Foul an Lasse Schmidt verwandelte Tjare Müller den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Bis zur Pause hätten die Gäste bereits für die Vorentscheidung sorgen können, doch im Abschluss ließ es die Bischoff-Elf an der nötigen Konzentration vermissen. Gegen weiterhin extrem tief stehende Gastgeber war es Felix Wolf, der in der 51. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Nach einem guten Pressing des SVV eroberte sich Wolf das Leder nach einem Rückpass und ließ Dannenbergs Torhüter mit einem Lupfer keine Chance. In der 66. Minute hätte es durchaus noch einmal spannend werden können. Doch nach Foul von SVV-Torhüter Jonas Menck setzten die Gastgeber den fälligen Strafstoß deutlich über den Kasten. „Danach haben wir dann ein bisschen zu einfallslos agiert. Aber am Ende ist das auch egal. Wir haben die drei Punkte und werden uns in den kommenden Spielen steigern müssen“, so Bischoff. kc