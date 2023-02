RW-Torhüter Lukas Schuler hält den Derbysieg fest

Von: Kai Caspers

Teilen

Wieder eher am Ball als Fischerhudes Jan Schröder: Der überragende RW-Torhüter Lukas Schuler. © häg

Durch einen 2:1-Erfolg im Derby über den TSV Fischerhude-Quelkhorn hat Fußball-Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim die Abstiegsplätze verlassen.

Achim – Schönheitspreise gibt es im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga nicht zu gewinnen. Daher spielte es für Konstantinos Efeoglou auch keine Rolle, dass seine Mannschaft beim glücklichen 2:1 (1:0)-Erfolg im Derby über den TSV Fischerhude-Quelkhorn fußballerisch nicht viel zu bieten hatte. „Das ist mir völlig egal. Wir haben gegen einen direkten Konkurrenten drei ganz wichtige Punkte geholt. Nur das zählt. Alles andere klären wir unter der Woche im Training“, atmete der Trainer des 1. FC Rot-Weiß Achim kräftig durch.

Achims Niko Oetting mit der frühen Führung

Der Auftakt in die Partie – er hätte für die Gastgeber besser nicht laufen können. Bereits nach zwei Minuten zappelte das Leder im Netz der Fischerhuder. War RW-Stürmer Behcet Kaldirici mit seinem Schuss noch an der Latte gescheitert, verwertete Niko Oetting den Abpraller mühelos zum 1:0. Sehr zum Ärger von Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis: „Wieder einmal sind wir in so einem wichtigen Spiel nicht von Beginn an hellwach. Dafür fehlen mir schon etwas die Worte.“ Die Gäste schüttelten sich jedoch nur kurz und übernahmen in der Folge das Kommando auf dem Platz. Zwar war die Fehlerquote auf beiden Seiten sehr hoch, doch während die Achimer kaum noch gefährlich vor das Fischerhuder Tor kamen, brannte es auf der anderen Seite gleich mehrfach. Doch Jannis Krenz (13.) und Lukas Klapp (4./20.) scheiterten jeweils am überragenden RW-Torhüter Lukas Schuler. „Wir haben aus unerklärlichen Gründen das Fußballspielen eingestellt und viel zu wenig Tempo gemacht“, haderte Achims Trainer Efeoglou. Dennoch fehlten seinem Team nur wenige Zentimeter zum zweiten Treffer, denn erneut Oetting traf in der 33. Minute nur den Pfosten.

Mit Michel Wülbers-Mindermann (links) und Jan Schröder können gleich zwei Fischerhuder dem Achimer Pellumb Zela nicht folgen. Auch am Ende hatten die Rot-Weißen beim 2:1-Erfolg das bessere Ende auf ihrer Seite. © hägermann

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Angriff auf Angriff rollte in Richtung RW-Tor. Dabei entwickelte sich zunächst ein Privatduell zwischen Torhüter Schuler und Jannis Krenz. Hatte der Fischerhuder zunächst dreimal das Nachsehen, war es in der 55. Minute endlich so weit. Nach Flanke von Jan Schröder traf Krenz zum hochverdienten Ausgleich – 1:1. „Doch anstatt diesen Moment zu nutzen, leisten wir uns wieder unerklärliche Fehler und holen den Gegner durch eine blöde Situation ins Spiel zurück“, verwies Kalteis auf die entscheidende Szene in der 72. Minute. TSV-Torhüter Fabian Meyer hatte sich bei einem langen Ball verschätzt und holte beim Rettungsversuch Achims Zinar Yoldas von den Beinen – Strafstoß. Diesen verwandelte Faruk Senci sicher zum 2:1. In der siebenminütigen Nachspielzeit warfen die Gäste alles nach vorne. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Einen Freistoß von Jona Oesterling parierte Schuler. Zu allem Überfluss traf Jan Schröder auch noch die Latte. Kalteis: „Das war richtig schlecht heute. Jetzt gilt es, die Köpfe wieder freizubekommen.“