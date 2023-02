Patrick Hirsch kehrt an die Wümme zurück

Von: Kai Caspers

Schon einmal trug Patrick Hirsch das Ottersberger Trikot. Im Sommer kehrt der 25-Jährige nun an die Wümme zurück. © Woelki

Beim Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg laufen die Planungen für die neue Saison. Mike Gabel, der das Team im Sommer übernimmt, verkündete mit Patrick Hirsch bereits den ersten Neuzugang. Darüber hinaus verlängerte ein Trio seinen Vertrag.

Ottersberg – Erst in der vergangenen Woche hat Artur Janot dem TSV Ottersberg seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Der Kapitän des Fußball-Bezirksligisten wollte damit ein Zeichen setzen und erhoffte sich eine gewisse Signalwirkung. Mit Erfolg. Denn mit Daniel Throl, Leonard Belba und Stiliyan Petrov bleibt der Wümme-Elf ein Trio erhalten. Darüber hinaus vermeldete Mike Gabel, der die Wümme-Elf im Sommer von Axel Sammrey übernimmt, mit Patrick Hirsch den ersten Neuzugang für die neue Saison.

Daniel Throl, Leonard Belba und Stiliyan Petrov bleiben in Ottersberg

„Der Anfang ist in jedem Fall gemacht. Ich freue mich, dass wir Patrick für uns begeistern konnten. Zumal er einen Typ Spieler verkörpert, den die Mannschaft aktuell nicht hat“, verweist Gabel unter anderem auf die körperliche Robustheit des Mittelstürmers. „Mit seinen 1,90 Metern verfügt Patrick schon über ein gewisses Gardemaß. Aber trotz seiner Größe ist er auch technisch sehr gut ausgebildet. Darüber hinaus betritt er in Ottersberg kein Neuland, sondern kennt die Strukturen. Daher musste ich ihn auch nicht lange überreden. Denn schon während seiner ersten Zeit in Ottersberg hat er sich hier sehr wohlgefühlt.“ In der Saison 20/21 lief Hirsch schon einmal für die Wümmekicker auf, ehe es den 25-Jährigen zum FC Hagen/Uthlede in die Oberliga zog. Im Anschluss zog es den Mittelstürmer jedoch zum Ligarivalen VSK Osterholz-Scharmbeck, für den er in der aktuellen Saison bislang fünf Tore erzielt hat. Jetzt also die Rückkehr an die Wümme. „Patrick hat einfach richtig Bock bei uns zu spielen und will sich noch etwas weiterentwickeln. Ich denke, dass er da bei uns genau an der richtigen Adresse ist“, gibt Gabel zu verstehen. „Natürlich sind unsere Planungen damit noch nicht abgeschlossen. Ich stehe nicht nur mit den aktuellen Spielern im ständigen Austausch, sondern führe auch Gespräche mit weiteren potenziellen Neuzugängen.“ kc