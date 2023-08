TVO: Niko Oetting macht den Unterschied beim 4:3 über Hambergen

Von: Kai Caspers

Das war sein erster Streich. Mit einem herrlichen Lupfer über FC-Torhüter Dirk Böttjer erzielte Oytens Niko Oetting die frühe Führung beim verdienten 4:3-Erfolg. © Hägermann

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der TV Oyten schwimmt in der Fußball-Bezirksliga weiter auf der Erfolgswelle.

Oyten – In der 87. Minute ließ sich Niko Oetting auf den Rasen fallen. Von Krämpfen geplagt, verließ er im Anschluss den Platz und ließ sich von seinen Fans lautstark feiern. Schließlich hatte er beim 4:3 (1:1)-Erfolg über den FC Hambergen nicht nur drei Tore erzielt, sondern den entscheidenden Treffer von Henrik Seeger (84.) mit einem unwiderstehlichen Sprint mustergültig vorbereitet. Damit feierte der von Jan Fitschen trainierte TV Oyten den dritten Sieg im dritten Spiel der Fußball-Bezirksliga.

„Der Sieg ist in meinen Augen hochverdient. Wir haben deutlich mehr getan für das Spiel. Allerdings waren wir nach der 3:1-Führung einfach zu passiv in der Arbeit gegen den Ball und haben es dadurch noch einmal unnötig spannend gemacht“, hätte sich Fitschen die nervenaufreibende Schlussphase gerne erspart.

Fitschen-Elf muss nach 3:1-Führung noch zittern

Gegen Hambergen benötigten die Gastgeber keine lange Anlaufzeit. Nach nur drei Minuten tauchte Lucas Streich das erste Mal frei vor dem FC-Tor auf. Doch der Youngster zeigte Nerven im Abschluss. Nur zwei Minuten später zappelte das Leder dann aber im Kasten der Gäste. Mustergültig von Marius Winkelmann auf die Reise geschickt, düpierte Niko Oetting Hambergens Torhüter Dirk Böttjer mit einem sehenswerten Lupfer – 1:0. Große Aufregung in der 23. Minute, als der bereits verwarnte Hamberger Garrit Hamdy Oytens Lucas Streich an der Seitenlinie ziemlich rüde von den Beinen holte. Doch Schiedsrichter Tom-Jannis Beck beließ es bei einer mündlichen Verwarnung. Sehr zum Missfallen von Jan Fitschen: „Das war zwingend Gelb-Rot. Daher habe ich für die Entscheidung auch kein Verständnis. Bei rund 70 Minuten in Überzahl läuft das Spiel dann vermutlich ganz anders.“ Aber damit nicht genug. In der 37. Minute kamen die Gäste durch Amplewski auch noch zum 1:1.

Henrik Seeger mit dem verdienten 4:3-Siegtreffer

Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 59. Minute, ehe Marius Winkelmann den ersten Oytener Torschuss absetzte. Was folgte, war die One-Man-Show von Niko Oetting. Hatte er in der 61. Minute nach einem für ihn elfmeterreifen Foul im FC-Strafraum zunächst sogar das Spielen eingestellt, hämmerte er das Leder nach dem ausbleibenden Pfiff einfach trocken ins lange Eck – 2:1. Nur fünf Minuten später ließ er nach einem Solo gleich zwei Hamberger aussteigen und auch Torhüter Böttjer keine Abwehrmöglichkeit und markierte das vermeintlich vorentscheidende 3:1. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer. Denn zunächst verkürzte Witte (74.) auf 2:3, ehe Freißenbüttel gleich vier Oytener austanzte und zum 3:3 (76.) ausglich. Fitschen: „Das darf einfach nicht passieren.“ Nur gut, dass Oetting noch eine Antwort parat hatte. Von keinem Hamberger zu stoppen, hatte er auch noch das Auge für den mitgelaufenen Henrik Seeger und der hämmerte das Leder humorlos zum verdienten 4:3-Endstand (84.) in den Winkel.