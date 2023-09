Hülsens Uwe Bischoff will Negativserie beenden

Von: Kai Caspers

Teilen

Geht zuversichtlich ins Derby: SVV-Coach Uwe Bischoff. © Westermann, Fritz

Duplizität der Ereignisse vor dem Derby in der Fußball-Bezirksliga (Fr., 19.30 Uhr) zwischen Gastgeber SVV Hülsen und dem TSV Fischerhude-Quelkhorn. Für beide Teams setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Hülsen –Daher lässt Uwe Bischoff im Vorfeld auch keine zwei Meinungen gelten. „Diese Negativserie wollen wir natürlich beenden. Dabei muss unsere gute Leistung in Ottersberg der Maßstab sein. Knüpfen wir daran an und nutzen unsere Torchancen, werden wir die Punkte in Hülsen behalten“, ist der SVV-Trainer überzeugt. Verzichten müssen die Gastgeber auf Wolf, Schulz und Ramirez.

Fischerhudes Vitalij Kalteis verspricht großen Kampf

Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis hofft vor dem Duell beim SVV, dass sich seine Defensive deutlich stabiler als zuletzt präsentiert. „Da haben wir zuletzt hart dran gearbeitet. Wichtig ist, dass wir vor allen Dingen in der Anfangsphase gleich hellwach sind und nicht wieder ein frühes Gegentor schlucken müssen. Zumal ich davon ausgehe, dass die spielstarken Hülser ziemlich offensiv auftreten werden. Aber darauf sind wir vorbereitet“, verspricht Kalteis den Gastgebern einen großen Kampf. kc