2:2 im Bezirksliga-Hit

Ottersberg lässt viele Chancen liegen

+ Und wieder getroffen: David Airich. Foto: von Staden

Ottersberg – Ottersbergs Coach Jan Fitschen wusste nach dem 2:2 (2:1) im Spitzenspiel beim FC Hambergen nicht, ob er sich über einen Punkt freuen, oder eher über zwei verlorene Punkte ärgern sollte. „Zum einen haben wir unser Minimalziel erreicht, dass wir in Sachen Aufstieg weiter alles in den eigenen Händen halten. Zum anderen ist es natürlich bitter, den Ausgleich in der Nachspielzeit per Strafstoß zu kassieren“, konstatierte da später der Übungsleiter.