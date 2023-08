5:3 – aber TVO-Trainer Jan Fitschen sieht noch Luft nach oben

Von: Kai Caspers

Maxime Diby (rechts) erzielte den schnellen Anschlusstreffer und feierte mit dem TVO am Ende einen 3:2-Erfolg. © Privat

Der TV Oyten ist weiterhin nicht zu stoppen. Gegen Dannenberg wahrte die Fitschen-Elf ihre weiße Weste.

Oyten – Viertes Spiel, vierter Sieg: Auch wenn Fußball-Bezirksligist TV Oyten im Duell gegen den TSV Dannenberg zunächst zwei Rückschläge verkraften musste, behauptete sich das Team von Jan Fitschen am Ende ungefährdet mit 5:3 (2:2).

„Natürlich freuen wir uns über das Ergebnis. Aber komplett zufrieden bin ich noch nicht. Aber zumindest für die Zuschauer war es nicht langweilig“, haderte Fitschen mit der Leistung in der ersten Hälfte. „Da waren wir nicht immer richtig bei der Sache“, verwies der TVO-Trainer auf die beiden Gegentore (16./21.) von Tim Rohlfs – 0:2. Beiden Treffern gingen laut Fitschen unnötige individuelle Fehler voraus. Nur gut, dass die Oytener nur wenig später durch einen Doppelschlag (24./25.) von Maxime Diby und Marius Winkelmann zum verdienten 2:2-Pausenstand ausglichen. „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann eine Reaktion gezeigt und sich deutlich gesteigert“, lobte Fitschen. Während die Gäste kaum mehr in der Offensive zu finden waren, erspielte sich der TVO einige Möglichkeiten. In der 56. Minute war es Niko Oetting, der nach einem Eckball von Denis Schymiczek mit einem platzierten Kopfball das überfällige 3:2 erzielte. Mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 (71.) sorgte Oetting für die Vorentscheidung. Für das 5:2 (82.) zeichnete Manuel Brzozowski verantwortlich, ehe Rohlfs (85.) für den Aufsteiger mit dem 3:5 noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. Fitschen: „Natürlich freuen wir uns über das Ergebnis. Aber es geht noch besser. Da steckt noch mehr in der Mannschaft.“ kc