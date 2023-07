Bestimmt bald „Künstliche Intelligenz“ Training und Taktik beim FC Verden 04?

Von: Frank von Staden

Ist davon überzeugt, dass die KI bald in fast allen Sportarten das Training als auch die Taktiken mitbestimmen wird: Andreas Dreßler. © von Staden

Die KI, also die Künstliche Intelligenz, ist derzeit in aller Munde, bestimmt sie doch mehr und mehr einen immer größer werdenden Teil unseres Lebens. Die KI ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Faktoren wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Die Industrie nutzt sie, die Forschung – in der Wirtschaft ist sie bereits unverzichtbar. Und bald auch im Sport? Verdens Landesliga-Co-Trainer und „App-Erfinder“ Andreas Dreßler zumindest ist von seiner Nutzungsform der KI absolut überzeugt. Und brachte sein „Erfindung“ jetzt erstmals vor dem Testspiel des Sechstligisten gegen den vier Klassen höher spielenden Hamburger SV (2:3) zum Einsatz. Wir sprachen mit dem 65-jährigen, verheirateten Vater zweier Söhne und Großvater von vier Enkelkindern über das, was den Sport durchaus „revolutionieren“ könnte.

Nach dem starken Ergebnis gegen den HSV geisterte hinter vorgehaltener Hand die Behauptung über den Platz, dass der FC Verden 04 erstmals unter Ihrer Anleitung eine KI zur Vorbereitung auf die Partie genutzt hätte. Stimmt das?

Absolut! Künstliche Intelligenz hat bereits in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht und ihre Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Auch im Sport gibt es bereits interessante Entwicklungen. Zum Beispiel werden KI-Algorithmen eingesetzt, um Spielerleistungen zu analysieren und Trainingsprogramme zu optimieren. KI kann auch in der Sportübertragung eingesetzt werden, um Statistiken in Echtzeit zu generieren oder Spielzüge vorherzusagen. Die Möglichkeiten sind faszinierend und ich bin gespannt, wie die KI den Sport in Zukunft weiter bereichern wird.

Die KI wird beim FC Verden 04 auch bei der Videoanalyse eingesetzt. Zum Beispiel können KI-Algorithmen genutzt werden, um Bewegungsmuster von Spielern zu erkennen und zu verfolgen. Dadurch können wir als Trainer und Analysten wertvolle Einblicke gewinnen, indem wir die Leistung einzelner Spieler oder des gesamten Teams analysieren. KI wird auch eingesetzt, um bestimmte Ereignisse im Spiel automatisch zu erkennen, wie zum Beispiel Tore, Fouls oder andere wichtige Spielaktionen. Dadurch können Analysegespräche mit unserem Team noch spannender und informativer gestaltet werden. Montagabend, noch vor dem ersten Training in der Woche, laden wir unsere Spieler auch regelmäßig dazu ein. Das nutzen wir bereits seit vielen Monaten und wir erleben, wie sich unser Team dadurch verbessert hat. Diese innovativen Assistenten unterstützen nicht nur bei der Videoanalyse der Spiele des FC und Ideenfindung für ein effektives körperliches Training, sondern lieferten mir für unser Spiel gegen den Hamburger SV auch mentale Übungen und Impulse für einen maßgeschneiderten Trainingsplan.

Erklären Sie bitte in groben Zügen Ihre neue Erfindung.

Der Trainerassistent ist einzigartig in seiner Art. Er kombiniert die bewährten Techniken des körperlichen Trainings mit gezielten mentalen Übungen, um die Fitness des Geistes genauso zu fördern wie die des Körpers.

Es handelt sich ergo um einen Trainerassistenten, der nicht nur das Körperliche, sondern auch die Auffassungsgabe verschnellern und die Handlungsfähigkeit erweitern soll?

Mit diesem Assistenten können Sportler, Trainer, Coaches und Fitness-Enthusiasten ihre Trainingsergebnisse maximieren und gleichzeitig ihre mentale Stärke auf ein neues Level bringen. Das hat mir in der Kabinenansprache vor dem HSV-Spiel eine Struktur gegeben und bei den Spielern in einem Wertecoaching die Leidenschaft und Begeisterung entfacht.

Aha. Und hat dieser Assistent, diese App, eine bestimmte Zielgruppe? Also, gilt sie speziell für den Teamsport oder wer kann davon alles profitieren?

Im Rahmen meiner Trainerausbildung wurde mir bewusst, das auch andere Trainer nach neuen Möglichkeiten suchen, ihre Trainingspläne zu digitalisieren. Da kam mir der Gedanke, eine Trainer-Cloud zu entwickeln. Und sie ist dann tatsächlich entstanden, um Trainern, Coaches und Spielern diese unglaubliche Effizienzsteigerung zu ermöglichen.

Also für jede Sportart.

Für jede Sportart. Auch für Einzelkämpfer und Leistungssportler. Oder für Unternehmer, die ihren Mitarbeitenden beispielsweise ein Wertesystem im Rahmen betrieblicher Benefitleistungen vermitteln wollen. In kann zu einem Vortag gebucht werden und informiere die Belegschaft dann über individuelle Trainingspläne, die auch in einem Gesundheitsplan eingebunden sind. Das ist enorm wichtig und bindet die Mitarbeiter:innen an das Unternehmen. Gemeinsam mit meinen Sohn Torben bieten wir ein Förderprogramm mit einem Gesundheitsbudget, um damit auch neue Mitarbeiter zu begeistern. Zentraler Ausgangspunkt ist immer ein Blickwinkel-Prinzip.

Geben Sie doch bitte mal ein praxisnahes Beispiel zum Verständnis.

Ja gerne. Mit meinem digitalen Assistenten habe ich ein Training zum peripheren Sehen entwickelt. In der Woche vor dem Spiel gegen den HSV habe ich erklärt, welchen Nutzen unsere Spieler daraus ziehen können. Auch Wolfgang Wollschläger, einer unserer beiden Torwarttrainer, hat mir als Motorradfahrer die Notwendigkeit bestätigt, unsere Wahrnehmung trainieren zu müssen. Das hilft und nutzt jedem einzelnen und letztlich dem ganzen Team.

Die Entscheidungen treffen wir als Menschen, als Trainer, als Coach. Das ist dann KI plus HI – Hirnschmalz oder auch Human Intelligence.

Okay, dann fassen Sie kurz die wichtigsten Merkmale und Funktionen Ihres Trainerassistenten zusammen.

Die wichtigsten Merkmale und Funktionen des Trainerassistenten umfassen:

• Mentale Übungen, die speziell entwickelt wurden, um die geistige Ausdauer zu steigern und die Konzentration zu verbessern.

• Individuell anpassbare Trainingspläne, die berücksichtigen, welche mentale Übung am besten zu den individuellen Bedürfnissen des Benutzers passt.

• Feedback und Anleitung - Individuell anpassbare Trainingspläne, die berücksichtigen, welche mentale Übung am besten zu den individuellen Bedürfnissen des Benutzers passt.zum Training, um die korrekte Ausführung der Übungen sicherzustellen.

• Fortschrittsverfolgung und Analyse, um den Benutzern dabei zu helfen, ihre Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern.

Also: Mit meinen Trainerassistenten möchte ich den Nutzern die Möglichkeit geben, nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist zu trainieren.

Heißt ergo: Der Erfolg ist programmierbar?

Ja und nein. Ja, weil ich mit den digitalen Assistenten einem systematischen Ansatz folge, so wie es auch schon Miller-Heiman seit Jahrzehnten erfolgreich in einem systematischen Verkaufsansatz umsetzen. Nein, weil Erfolg auch noch von anderen Faktoren beeinflusst wird.

Wenn sich Ihre entwickelte Sport-KI aber dem einzelnen Sportler anpasst, würde also jeder Fußballer, Handballer oder auch Triathlet einen speziellen Trainingsplan an die Hand bekommen?

Das ist wirklich unglaublich, aber ja. Und nicht nur den eigenen individuellen Trainingsplan. Der digitale Assistent liefert, wenn erforderlich, auch gleich noch Texte für Social Media und Pressemitteilungen oder hilft, Ideen und Konzepte auf Landingpages, für Blogs und Mailings zu formulieren. Das ist ein wertvoller Allrounder.

Bis auf wenige Ausnahmen ist nichts kostenlos im Leben. Wenn ich also Ihren erfolgversprechenden Assistenten – ob ich nun Hochleistungssportler oder Alltagsmensch bin – nutzen möchte, muss ich sicher etwas tiefer in die Tasche greifen, oder?

Was nichts kostet, hat auch keinen Wert. Viele sehen das so. Ich mache es immer ganz individuell und transparent. Und es gibt drei gute Gründe, meine digitalen Assistenten einfach einmal kostenlos zu testen. 14 Tage lang. Kostet nix. Danach 1€, 2,€ oder 5€ pro Tag. Ich biete das dann im Rahmen einer digitalen Partnerschaft auch Unternehmen an. Inklusive Vortrag und Coaching. Dazu biete ich eine Reihe von Schulungen, Workshops und Praxisseminaren an.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie stark die KI in Zukunft beim FC Verden 04 genutzt wird. Wie steht denn Coach Frank Neubarth dieser Neuerung gegenüber?

Ich habe Frank im Rahmen meiner Trainer Aus- und Weiterbildung vor längerer Zeit informiert, das ich diese Trainer-Cloud zur Verfügung stellen möchte. Und Frank gibt mir immer wieder die Möglichkeit, eigene Trainingsinhalte zu entwickeln, die nützlich für unser Team sind. Zum Beispiel einen Wertekompass, den ich inzwischen auch für Unternehmen anbiete und der uns die Grundlagen für das 2:3 gegen den Hamburger Sportverein geliefert hat. Die KI ist für uns unverzichtbar geworden. Aber die Entscheidungen treffen wir als Menschen, als Trainer, als Coach. Das ist KI plus HI – Hirnschmalz oder auch Human Intelligence.

Okay, kommen wir zum Abschluss. Sollte jemand Interesse haben, wo erhält er weitere Infos?

Unter coach@trainer-va.de oder 0151-52491294.