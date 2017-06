TV Baden richtet Volleyball-DM der männlichen U14 aus

Achim/Baden - Am kommenden Wochenende brennt beim TV Baden regelrecht die Hütte. Denn zum ersten Mal überhaupt richtet die Volleyball-Abteilung eine Deutsche Meisterschaft aus. Ab Freitag werden Chef-Organisator Peter-Michael Sagajewski und seine Crew im Dauereinsatz sein, wenn die Besten der Besten der männlichen U14 ihren neuen Titelträger suchen.

Am Donnerstag (Baden) und ab Freitagmittag (Achim) werden die Halle des Cato-Gymnasiums und die des TVB am Lahof in Beschlag genommen und für das große Event „chic“ und spielbereit gemacht. Auch DJ Rainer Voß wird dann seine Anlage aufbauen. Der professionelle Hallensprecher und Moderator vieler Volleyball-Bundesligaspiele sowie Großevents wird das Turnier, das am Sonnabend um 9 Uhr offiziell eröffnet und ab 10 Uhr den ersten Aufschlag hören wird, zumindest in der Achimer Gymnasiumhalle über beide Tage beschallen.

Organisatoren bereiten sich seit vier Monaten vor

+ Peter-Michael Sagajewski Seit vier Monaten bereiten sich Sagajewski & Co. nun schon auf dieses Ereignis vor, „seit gut acht Wochen sind wir quasi im Dauereinsatz in vielen Organisationsteilgruppen“, erklärt der Volleyball-Boss. Eine, die sich ausschließlich um die Eröffnungs- als auch Abschlusszeremonie kümmert. Eine, die für die Spielbetriebsorganisation verantwortlich ist. Und eine andere, die sich zum Beispiel um das Catering kümmert. Denn die Teams als auch die sicherlich zahlreichen Zuschauer sollen bestens versorgt sein. Zudem gibt es eine Einsatzgruppe vor Ort. „Unser Team für alle Fälle, für alle Lebenslagen“, so Sagajewski. Dabei will er nicht die zahlreichen Helfer für Auf- und Abbau, dem Turnierheft und, und, und vergessen. „Mir ist regelrecht warm ums Herz in den vergangenen Wochen geworden, was in unserer Abteilung alles möglich ist. Die Unterstützung war und ist einfach großartig“, verteilt da Sagajewski ein ganz fettes Lob.

Insgesamt 16 Teams werden ab Sonnabend über zwei Tage um den DM-Titel spielen. Darunter auch die Vertretung des TV Baden, die allerdings den Teilnahme-Bonus eines Gastgebers genießt. „Den Jungs ist diese DM geschenkt worden. Sie sind sicherlich Außenseiter. Aber sie werden sehr viel lernen und für die Zukunft mitnehmen können“, glaubt Sagajewski, der die Badener U14 trainiert und mit ihr am vergangenen Wochenende noch letzte Vorbereitungseinheiten absolvierte.

TV Baden schickt junges Team ins Rennen

Während sein Team überwiegend aus Zehn- bis Zwölfjährigen besteht und nur in Kapitän Laurenz Meyer einen 13-jährigen Spieler besitzt, kommen andere Vereine doch meist mit Jahrgängen daher, die im kommenden Jahr in die U16 rücken müssen. Als Favoriten gelten dabei unter anderem der Schweriner SC als auch der VC Dresden. Beide Klubs spielen ihre Vorrunde in der Lahofhalle, wo auch der Gastgeber seine Spiele austrägt. Die Platzierungsspiele steigen dann am Sonntag allesamt in Achim.

Und so funktioniert der Spielmodus: Abweichend zum Großspiel existiert ein U14-Team aus maximal zwölf Akteuren, von denen aber nur vier auf dem Feld stehen und spielen dürfen. Dabei gibt es noch keine Spezialisten wie einen Libero, Zuspieler etc. Der Hinterfeldspieler darf nicht angreifen. Heißt: Er darf nicht oberhalb der Netzkante agieren. Die Netzhöhe beträgt 2,15 Meter. Das Spielfeld ist auf 7 x 7 Meter verkleinert. Während eines Ballwechsels darf es keinen spezialisierten Zuspieler geben. Nach der erfolgten Annahme muss das Spiel im Normalfall über den Mittelspieler am Netz aufgebaut werden. Es sollen sich so keine Vorteile erschlichen werden. Und zwar in der Form, dass immer nur der augenscheinlich beste Akteur angespielt wird.

vst