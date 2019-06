Julie Mynou Diederichsmeier über ihren DM-Titel, Carlucci und Bartelsdorf

Bartelsdorf - Von Jürgen Honebein. Für die in Bartelsdorf lebende Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) ging einen Tag nach ihrem 36. Geburtstag ein Traum in Erfüllung. Die gebürtige Berlinerin wurde am Samstag in Balve auf dem 13-jährigen Holsteiner Schimmelwallach Carlucci Deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Nach ihrer Rückkehr stand uns die neue Titelträgerin für ein Interview zur Verfügung.

Haben Sie in Balve noch so richtig ihre Deutsche Meisterschaft gefeiert?

Nein, wir haben nur im engen Freundeskreis auf den Sieg angestoßen, denn die Meisterehrung war erst spät am Abend. Es war dennoch eine unruhige Nacht, denn ich konnte überhaupt nicht schlafen, da ich noch viel zu aufgewühlt war. Die Feier wird in dieser Woche bei uns in Bartelsdorf (Gemeinde Scheeßel) im Stall mit vielen Freunden nachgeholt.

Wie lange reiten Sie Ihr Siegerpferd Carlucci eigentlich schon?

Ich habe ihn vor rund zweieinhalb Jahren in den Beritt bekommen. Vor einem Jahr hat mein Vater ihn dann gekauft. Es war im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte.

Haben Sie mit Carlucci vorher denn schon eine Drei-Sterne-Springprüfung der Klasse S gewonnen?

Nein, das hatte ich noch nicht. Aber er hat mir an meinem 36. Geburtstag – am Tag der ersten Quali – versprochen, dass es in Balve klappen würde. Und er hat Wort gehalten und mir mit dem Sieg das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich versuche, seit fast zehn Jahren eine Medaille zu holen. Meine beste Platzierung war ein vierter Platz. Dass es jetzt gleich zu Gold gereicht hat, kann ich immer noch nicht fassen und ist überwältigend.

Gehen Sie davon aus, dass Ihr Vater das Pferd behalten wird und er Kaufangeboten, die sicher kommen werden, widersteht?

Auf jeden Fall. Es sei denn, es kommt ein so attraktives Angebot, dass man nicht Nein sagen kann. Doch hoffe ich das nicht.

+ Der Moment, in dem der Titel feststeht. © Imago/Lafrentz

Als Deutsche Meisterin können Sie sich jetzt die meisten Turniere aussuchen, wo Sie starten wollen. Ist das ein Vorteil?

Ich glaube nicht, dass das ein großer Vorteil ist. Ich werde auf dem Teppich bleiben, es wird sich aus meiner Sicht kaum etwas ändern. Ich werde weiter nur im Paket mit meiner älteren Schwester Mylene zu haben sein, die vor 17 Jahren Deutsche Meisterin mit Countess G war.

Sie haben seit einigen Jahren in Bartelsdorf einen Ausbildungsstall mit rund 30 Pferden, die Sie zusammen mit Ihrer Schwester Mylene trainieren ...

Ja, Bartelsdorf ist ein idealer Platz. Nicht nur ich, auch meine Pferde fühlen sich hier pudelwohl. Es ist alles sehr ruhig, ohne Hektik. Man kann hier super arbeiten.

Sitzen Sie denn während der Woche jeden Tag im Sattel?

Ich bin in der Woche normalerweise jeden Tag im Sattel und reite im Schnitt neun Pferde pro Tag. Meine Schwester Mylene hat das gleiche Pensum.

Und wo sind Ihre ersten Starts als Deutsche Meisterin vorgesehen?

Ich starte in den nächsten Wochen erst einmal auf verschiedenen kleineren Turnieren mit einigen Nachwuchspferden, die Erfahrungen sammeln müssen. So am Wochenende in Beverstedt und dann in Isernhagen, auf dem Lohberg und in Hambergen. Anfang August folgen die Landesmeisterschaften in Elmlohe und danach das Verden International. Es kommt also keine Langweile auf.