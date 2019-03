Das Beste kommt zum Schluss

Rein rechnerisch war der Abstieg aus der Niedersachsenliga für die Korbballerinnen des TSV Emtinghausen zwar noch möglich, aber Trainerin Angela Wortmann hielt das schon vor dem letzten Spieltag für unwahrscheinlich. Mit den Siegen gegen den Ovelgönner TV (18:7) und den Niedersachsenmeister aus Heiligenrode (8:4) sicherte sich der TSV dann den sechsten Platz. Am letzten Spieltag der Saison holte der TSV damit erstmals die maximale Punktausbeute.

TSV Emtinghausen – Ovelgönner TV 18:7 (10:4). Zehn Minuten lang agierte Ovelgönne mit einer Einzeldeckung gegen Emtinghausen. Schnell setzte sich die Mannschaft von Angela Wortmann mit drei Körben ab. Nach einer Auszeit stellte der Gegner um. Doch auch mit dieser Spielweise hatte der TSV keine Probleme und baute die Führung zur Halbzeit weiter aus (10:4). Ebenso gestaltete sich die zweite Hälfte, in der das Team das Spiel zu keinem Zeitpunkt aus der Hand gab. „Das war ein klarer und verdienter Sieg. Fast alle Spielerinnen erzielten Treffer und zeigten, wie variabel sie in ihren Würfen sind“, freute sich Wortmann.

TSV Emtinghausen – TSV Heiligenrode II 8:4 (2:4). „Zu diesem Zeitpunkt war alles klar, es gab für beide nichts mehr zu verlieren, aber wir hatten noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen“, so die Trainerin. Nach der knappen 8:9-Niederlage in der Hinrunde war es erneut ein hochklassiges Korbballspiel. Zwei starke Korbfrauen trafen aufeinander, die es beiden Mannschaften schwer machten, Körbe zu werfen. Emtinghausen setzte in dieser Partie vor allem auf Konter. In der zehnten Minute ging der Plan auf und Mara Schumacher erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3. Das Wortmann-Team dominierte dann die zweite Hälfte. Dank einer starken Abwehrleistung und weiteren Treffern, drehte der TSV das Spiel. Beim Stand von 6:4 öffnete der der neue Meister Heiligenrode die Abwehr. Mara Schumacher behielt jedoch die Ruhe und machte durch zwei Heber den Sieg perfekt. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung und ein super Saisonausklang für uns. Es war aber vor allem ein attraktives Spiel, das beide Teams zeigten. Das war einfach Werbung für den Korbballsport“, resümierte Trainerin Angela Wortmann.

TSV Emtinghausen: Jelena Hops (1 Korb), Jana Benike (5), Kristin Bollhorst (3), Alina Schumacher (5), Cara Bollhorst (1), Mara Schumacher (5), Sarah Hahmann (4), Laura Fuest (2). nk