Bernd Thies und Lars Hildebrandt setzten sich an die Spitze

Verden - Das alle zwei Jahre vom Lions Förderverein Verden veranstaltete Benefiz-Golfturnier fand bereits zum elften Mal auf der schönen Anlage beim GC Verden in Walle statt. Angemeldet hatten sich 46 Teilnehmer, darunter auch fünf Mitglieder des Achimer GC und ein Mitglied des GC Worpswede. Gespielt wurde ein nicht vorgabewirksames Vierball Aggregat Stableford auf Course B und C. Ausgespielt wurden jeweils drei Nettopreise in drei Spielklassen, außerdem gab es Spezialwertungen Longest Drive und Nearest to the Pin.

Trotz Regenwetters auf den ersten beiden Stunden ließen sich die Golfer die Laune nicht vermiesen, es gab auch vernünftige Resultate. In der Klasse A siegte das Team Bernd Thies/Lars Hildebrand vor Barbara Eidinger/Elke Brauer sowie Johann und Susanne Tessarek. In der Klasse B lag am Ende das Team Yvonne Funke/Birgit L. Tandler vor Regine und Dietmar Baalk sowie Kurt Albers/Monika Werstler. In der Klasse C ergab sich folgende Reihenfolge: Andreas und Susanne Lattermann vor Christian Lanner/Britta Reimers und Hans-Joachim Albers/Hans Eberhardt. Nearest to the Pin konnte Monika Werstler für sich entscheiden, den Longest Drive erzielten Aenne Witte bei den Damen und Johann Tessarek bei den Herren.

Mit den Einnahmen aus den Startgeldern und einer Tombola mit wertvollen Preisen wurden zwei Projekte unterstützt – für die Verdener Grundschulkinder das Theaterprojekt an Grundschulen „Mein Körper gehört mir“ und für den „ Bremer Engel“ die Erika-Müller-Stiftung (mobile Betreuung, Vor- und Nachsorge für schwerstkranke Kinder in Bremen und Umgebung). Ergebnisse:

Netto Klasse A: 1. Bernd Thies (14,2)/Lars Hildebrand (17,2) 65 Punkte, 2. Barbara Eidinger (18,5)/Elke Brauer (25,4) 63, 3. Johann Tessarek (13,3)/Susanne Tessarek (24,8) 60. Klasse B: 1. Yvonne Funke (25,1)/Birgit L. Tandler (28,5) 62, 2. Regine Baalk (22,9)/Dietmar Baalk (24,9) 59, 3. Kurt Albers (23,0)/Monika Werstler (24,5) 59. Klasse C: 1. Andreas Lattermann (29,6)/Susanne Lattermann, beide Achimer GC (32,3) 65, 2. Christian Lanner (29,5)/Britta Reimers (35,0) 64, 3. Hans-Joachim Albers (28,6)/Hans Eberhardt (35,7) 52. Nearest to the Pin: Monika Werstler. Longest Drive: Aenne Witte und Johann Tessarek.