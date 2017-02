Berghold soll es jetzt beim TSV Blender richten

Blender - Olaf Berghold ist neuer Fußball-Coach des TSV Blender. Der einstige Trainer des VfL Visselhövede und zuletzt des SV Holtebüttel sieht in der eigentlich aussichtslosen Situation, in der das Schlusslicht der 1. Kreisklasse zurzeit steckt, eine Herausforderung, die ihn besonders motiviert. „Einfache Jobs kann jeder annehmen“, sagt der 46-jährige Achimer, „aber diese Mannschaft aus dem Tabellenkeller zu holen, das ist eine reizvolle Aufgabe.“

In den zurückliegenden Trainingswochen konnte der neue Übungsleiter bereits feststellen, dass der Kader prinzipiell sehr breit aufgestellt ist. Jeder Spieler startet bei ihm bei Null, jeder muss sich beweisen, auch einst stets gesetzte Spieler. das große Ziel heißt dabei: Das Unmögliche schaffen und die Klasse halten. Die Truppe, so berichtet Berghold, habe sich noch längst nicht aufgegeben. Bei seiner Arbeit verfolgt Berghold zwei Credos: „Erfolg ist nur im Team möglich“ und „kämpfen kann man immer“.

Am vergangenen Sonntag gab es jetzt das erste Testspiel unter der Leitung des neuen Trainers. Der Tabellenführer der 2. Kreisklasse Rotenburg Süd, der SV Lauenbrück, war auf dem Sportplatz in Blender zu Gast. Zwar konnten sich die Gastgeber mit 2:0 durchsetzen, für den Trainer wurden im Spiel aber die Baustellen deutlich, an denen in den kommenden Trainingseinheiten gearbeitet werden muss: Das Umschaltspiel und vor allem der Abschluss müssen noch verbessert werden. Das zeigte sich in den vielen vergebenen Torchancen der Blenderaner. Jetzt bereitet sich das Team auf das erste Punktspiel nach der Winterpause vor. Am 5. März geht es zum SVV Hülsen II.