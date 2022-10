Ulrike Berger wirft ganze Routine in die Waagschale – TSV Holtum 6:4

Von: Ulf Horst von der Eltz

Setzte den Schlusspunkt zum Holtumer 6:4-Sieg in Huchting: Ulrike Berger. Archiv © Hägermann

Dritter Sieg im dritten Saisonspiel: Die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) setzten sich beim TuS Huchting II mit 6:4 durch. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, atmete Kaptänin Christiane Kuhnt kräftig durch.

Holtum (Geest) - Beide Teams waren zu viert antreten, so konnten zwei Doppel gespielt werden. Kuhnt/Delventhal hatten in den ersten zwei Sätze alles im Griff, dann stellten sich Jensen/Thies auf das Spiel ein und ihres etwas um. „Schon lief es bei uns nicht mehr. Der fünfte Satz konnte dann doch noch durch ein kontrolliertes Spiel gewonnen werden“, so Kuhnt. Im zweiten Doppel konnten Berger/Wrasse nur den ersten Satz gegen Fuhrmann/Kohlmann gewinnen, wobei Satz zwei und vier knapp waren.

In der ersten Einzelrunde schlug Kuhnt in drei Sätzen die sicher aufspielende Fuhrmann. Ulrike Delventhal hingegen wusste mit dem angriffslustigen Spiel von Jensen nicht so viel anzufangen. Der erste Satz wurde noch gewonnen. Im zweiten drehte die Bremerin immer mehr auf und dominierte. Im dritten Satz konnte Delventhal Jensens schnelles Spiel wiederum parieren. Aber Durchgang vier und fünf gingen dann an die konsequentere Jensen. Ulrike Berger hingegen hatte gar keine Schwierigkeiten mit Kohlmann. Karin Wrasse kam mit dem sicheren Schupfspiel von Thies nicht so zurecht – 3:3.

Ulrike Delventhal gibt verletzt auf

Zu Beginn der zweiten Einzelrunde gab Delventhal gegen Fuhrmann kampflos ab, nachdem sie sich gegen Jensen im letzten Satz am Oberschenkel verletzt hatte. Auch Kuhnt tat sich dann gegen Jensen schwer. Nachdem der erste Satz verloren wurde, konnten die nächsten zwei glatt gewonnen werden. Aber Jensen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gewann den vierten. Im fünften behielt allerdings die Holtunerin klar die Oberhand – 4:4.

Wrasse hatte keine Probleme mit Kohlmann, nun lag es an Berger, den Sack zuzumachen. Im ersten Satz merkte man ihr das noch an. Sie siegte erst in der Verlängerung glücklich. Auch im zweiten Satz lief sie einem Rückstand hinterher. Dann kamen jedoch die alte Routine und Sicherheit wieder durch und Berger gewann noch klar. Danach ließen die Kräfte von Thies merklich nach, sodass die Holtumerin mit dem 3:0 den 6:4-Erfolg herstellte. „Wir wussten im Vorfeld, dass Huchting II schwer zu spielen sein wird, aber dass es so schwer werden würde, hatten wir nicht gedacht“, resümierte Kuhnt.