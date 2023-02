Benjamin Nelle zieht es als Co-Trainer an den Schlosspark

Von: Kai Caspers

Teilen

Nachdem Benjamin Nelle zuletzt fünf Jahre den Kreisligisten TSV Uesen trainiert hat, zieht es den 33-Jährigen nun als Co-Trainer zum Landesligisten TSV Etelsen. © häg

Nachdem Fußball-Landesligist TSV Etelsen Björn Mickelat bereits als neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert hat, herrscht nun auch Klarheit bezüglich des Co-Trainers. Vom TSV Uesen zieht es Benjamin Nelle an den Schlosspark.

Etelsen – Der Fußball ist immer wieder für Überraschungen gut. Nachdem Landesligist TSV Etelsen mit Björn Mickelat bereits den neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert hat, ist nun auch die offene Personalie des Co-Trainers geklärt. Mit Benjamin Nelle vom Kreisligisten TSV Uesen präsentierte André Koopmann, Sportlicher Leiter der Schlossparkkicker, einen echten Fachmann.

Klar, Benni ist ein ganz anderer Typ als Björn. Aber beide haben extrem viel Ahnung vom Fußball. Daher ist die Situation ein absoluter Glücksgriff für uns.

„Benjamin ist an uns herangetreten und hat sein Interesse bekundet. Natürlich waren wir im ersten Moment auch etwas überrascht, da er ja schon etliche Jahre als alleinverantwortlicher Trainer arbeitet. Doch in den Gesprächen hat uns Benni schnell klargemacht, dass er nicht unbedingt immer in der ersten Reihe stehen muss“, war Koopmann die Freude deutlich anzuhören. „Nein, Benni will bei uns noch einiges lernen. Ich denke, dass beide Seiten auch enorm voneinander profitieren können. Klar, Benni ist ein ganz anderer Typ als Björn. Aber beide haben extrem viel Ahnung vom Fußball. Daher ist die Situation ein absoluter Glücksgriff für uns“, ist Koopmann überzeugt. Gleichzeitig richtete der Etelser aber auch seinen Dank an Tim Meyer und Rene Hinrichs, die in der Vergangenheit gute Arbeit abgeliefert haben.

Ich hatte fünf extrem gute Jahre als Trainer in Uesen. Aber ich habe auch immer ganz offen kommuniziert, dass ich wieder zurück in den Leistungsfußball will. Daher ist der Wechsel nach Etelsen nur die logische Konsequenz.

Auch Benjamin Nelle war die Vorfreude auf die neue Aufgabe in Etelsen deutlich anzuhören. „Ich hatte fünf extrem gute Jahre als Trainer in Uesen. Aber ich habe auch immer ganz offen kommuniziert, dass ich wieder zurück in den Leistungsfußball will. Daher ist der Wechsel nach Etelsen nur die logische Konsequenz“, betrachtet der 33-Jährige seine künftige Position als Co-Trainer dann auch nicht als Rückschritt. „Nein, ich sehe es eher als Chance. Zumal ich in den Gesprächen mit Björn schnell gemerkt habe, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und ich meine Ideen auf jeden Fall mit einbringen kann“, verdeutlicht Nelle. „Als Trainer habe ich sicherlich deutlich mehr Erfahrung. Dafür kennt Björn die höheren Ligen viel besser als ich. Somit kann ich da sicher noch einiges von ihm lernen, zumal er in seiner aktiven Zeit ja schon unter renommierten Trainern, wie zum Beispiel Benjamin Duray gespielt hat. Daher dürften wir uns gut ergänzen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine ganz neue Herausforderung.“