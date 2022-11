Beim TSV Daverden II drückt der Schuh weiterhin im Rückraum

Von: Kai Caspers

Unterschiedliche Aufgaben für die Handball-Landesligisten aus dem Kreis Verden. Während der TSV Daverden II vor einer machbaren Aufgabe im Heimspiel gegen Hollenstedt steht, reist der TV Oyten II als krasser Außenseiter nach Lüneburg. Eine echte Bewährungsprobe wartet auch auf Tabellenführer SG Achim/Baden II in Fredenbeck.

Handballverein Lüneburg - TV Oyten II (Sa., 19.30 Uhr). Bereits im Vorfeld gibt sich Sören Blumenthal keinen großen Illusionen hin. „Lüneburg hat in eigener Halle bislang alles abgeschossen. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen da hin“, vergleicht Oytens Trainer die Partie für seine Mannschaft mit einem Besuch beim Zahnarzt. „Auch da muss man hin. Das kann dann auch mal wehtun. Aber manchmal geht es auch gut aus“, hofft Blumenthal auf Letzteres. „Wichtig ist, dass wir trotzdem Spaß haben und das Ergebnis nach Möglichkeit in Grenzen halten.“ Personell dürfte die Oberliga-Reserve die Fahrt nach Lüneburg mit einem schmalen Kader antreten. Denn auch aus der ersten Mannschaft ist lediglich das Mitwirken von Timo Precht geplant.

Bewährungsprobe für Tabellenführer SG Achim/Baden II in Fredenbeck

VfL Fredenbeck III - SG Achim/Baden II (16 Uhr). Die Gastgeber bezeichnet Thorben Schmidt-Bonheur als einen dicken Brocken. „Gerade in eigener Halle kann Fredenbeck jeden Gegner schlagen. Daher dürfen wir uns nicht davon blenden lassen, dass der VfL bereits drei Niederlagen auf dem Konto hat“, erwartet der SG-Trainer ein hartes Stück Arbeit auf sein Team zukommen. „Letztlich hängt es bei Fredenbeck immer davon ab, wer dann aufläuft. Aber das hat uns auch nicht zu interessieren. Wir sind gut damit beraten, wenn wir den Fokus auf uns legen“, setzt Schmidt-Bonheur auf eine gute Deckung, um dann über Tempo zu einfachen Toren zu kommen. „Das ist bei uns schon eine Waffe. Da bin ich gespannt, wie der VfL damit klarkommt.“ Verzichten müssen die Achimer auf Erik Schmidt (Hand), Torhüter Thorben Hamann (privat) und Marico Dumke (Dienst).

Daverdens Torsten Liebrum zuversichtlich

TSV Daverden II - TuS Jahn Hollenstedt (Sa., 17.45 Uhr). Völlig entspannt gibt sich Torsten Liebrum vor dem Duell gegen Hollenstedt. „Wir wissen zwar nicht so genau, was uns erwartet. Aber ich gehe davon aus, dass die Aufgabe in jedem Fall machbar ist“, versprüht Daverdens Trainer durchaus Optimismus im Vorfeld. „Allerdings müssen wir uns im Vergleich zum Derby in Achim deutlich steigern. Die Niederlage war kein Beinbruch. Aber das wir dort so unter die Räder gekommen sind, war nicht schön“, muss laut Liebrum in erster Linie die Fehlerquote deutlich reduziert werden. „Auch im Abschluss waren wir nicht konsequent genug. Das muss besser werden.“ Personell drückt bei den Gastgebern auch weiterhin im Rückraum der Schuh. Da Niklas Bodenstab und Jan-Malte Jodat fehlen, müssen Liebrum und Henning Meyer das Trikot wieder anziehen. kc