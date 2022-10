Bei Verden-Aller drückt der Schuh im Tor

Von: Kai Caspers

Teilen

Verden-Allers Trainer Oliver Schaffeld. © Verein

Achim/Verden – Bereits das vierte Spiel steht für Handball-Landesligist SG Achim/Baden II auf dem Programm. Mit der Partie beim VfL Horneburg wartet dabei die erste richtige Prüfung auf das Team von Thorben Schmidt-Bonheur. Ebenfalls auswärts ist die HSG Verden-Aller gefordert.

VfL Horneburg - SG Achim/ Baden II (Sbd., 19 Uhr). „Das wird schon ein Gradmesser für uns. Der VfL hat lange Jahre in der Verbandsliga gespielt und verfügt entsprechend über große Erfahrung. Somit erwarte ich ein hartes Stück Arbeit“, hat Thorben Schmidt-Bonheuer etwas Respekt vor dem VfL. „Aber wir fahren da nicht mit Angst hin. Nein, wir wollen natürlich unsere weiße Weste fahren, um dann in zwei Wochen ins Topspiel gegen Lüneburg zu gehen“, blickt der SG-Trainer voraus. „Wichtig ist, dass wir Spielmacher Timo Meyn sowie den Kreisläufer und den starken Außen in den Griff bekommen.“ Verzichten müssen die Achimer lediglich auf Sören Meier-Leffers (Urlaub) und Dominik Stoick (verletzt).

Knackige Aufgabe für die SG Achim/Baden II

SG Luhdorf/Scharmbeck - HSG Verden-Aller (Sbd., 19 Uhr). Auch wenn sich die personelle Lage bei den Verdenern in der zweiwöchigen Pause leicht entspannt hat, drückt beim Team von Oliver Schaffeld dennoch etwas der Schuh. „Wir haben ein großes Problem im Tor, da unser Stammkeeper im Urlaub ist und Mirco Thalmann krank ist und somit ebenfalls nicht zur Verfügung steht. Daher müssen wir uns da noch etwas einfallen lassen“, sagt der HSG-Trainer, der ebenfalls nicht spielen kann. Den Gegner bezeichnet Schaffeld als heimstark und mit einer guten Offensive. „Aber dafür scheint es eine schlagbare Deckung zu sein.“ kc