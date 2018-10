Bebensee und Ohlmann sorgen für Effizienz – 2:0

Kreisliga: Uesen verschafft sich mit Sieg über Dörverden etwas Luft / „Mal wieder zufrieden“

+ Die ganz hohe Fußball-Kunst: Uesens Tom-Luca Scholz setzt zum Seitfallzieher an – da schauen auch die Dörverdener ehrfurchtsvoll zu. Das Team von Coach Benjamin Nelle siegte 2:0. J Foto: Hägermann

Uesen - Von Björn Drinkmann. Mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg über den TSV Döverden verschaffte sich der TSV Uesen etwas Luft in der knappen Tabelle der Fußball-Kreisliga. Gerade an der heimischen Worpsweder Straße lief in letzter Zeit nicht wirklich viel zusammen bei der Mannschaft von Trainer Benjamin Nelle. Doch am Sonntag passte sehr viel – und außer viel Ballbesitz hatten die Gäste aus Dörverden auf der anderen Seite nicht sonderlich viel auszurichten.