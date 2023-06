Beachvolleyballer Bennet Decker und Noah Landon lösen das DM-Ticket

Von: Kai Caspers

Mit seinem Partner Noah Landon sicherte sich Bennet Decker (links) vom TV Baden erneut den Titel bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften im Beachvolleyball. © Privat

Titel erfolgreich verteidigt: Bei der Nordwestdeutschen Beachvolleyballmeisterschaft der Altersklasse U17 triumphierte Bennet Decker vom TV Baden erneut an der Seite seines Partners Noah Landon (TSV Winsen/Luhe). Damit sicherte sich das Duo erneut die Teilnahme an der Deutschen U17-Meisterschaft Ende Juli in Lenggries in Oberbayern.

Baden – Dabei hatten Decker/Landon auf der Anlage des TV Eiche Horn in Bremen alles andere als einen guten Start erwischt. Im Auftaktspiel setzte es ein 13:15, 9:15 gegen Beerbaum/Kühn (TSV Giesen Grizzlys/DJK Kolping Northeim). Im folgenden Gruppenspiel gegen Fahse/Stapper (Eiche Horn) gelang jedoch ein ungefährdeter Erfolg beim deutlichen 15:3, 15:4. Deutlich mehr Gegenwehr gab es im Achtelfinale. Doch auch hier hatten Decker/Landon beim 15:8, 16:14 gegen das Duo Raude/Schüttemeyer aus dem Raum Osnabrück das bessere Ende auf ihrer Seite. Danach folgte ein Durchmarsch gegen die Zwillinge Bahlmann aus Lüneburg im Halbfinale (15:7, 15:6) und im Finale gegen Henkel/Machel (Oldenburger TB/TSV Giesen Grizzlys) beim 15:12, 15:9. kc