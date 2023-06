Beachhandballer der HSG Verden-Aller glänzen in Damp

+ © Verein Den Turniersieg in Damp nur knapp verpasst: Die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller musste sich im Finale dem Lüneburger HV geschlagen geben. © Verein

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die HSG Verden-Aller hat dem Beachhandballturnier in Damp eindrucksvoll ihren Stempel aufgedrückt. Unter der Leitung von Jugendwart Juri Wolkow sicherte sich der HSG-Nachwuchs vier Siege, einen zweiten und zwei vierte Plätze.

Verden - Seit nunmehr drei Jahren fährt die Kinder- und Jugendhandballabteilung zu den Beachturnieren an die Ostsee, organisiert von den „ballfreunden“. In Damp war die HSG mit neun Mannschaften vertreten. Insgesamt hatten sich somit 120 Personen auf den Weg nach Schleswig-Holstein gemacht. Dort wurde auf 19 Feldern am Strand und bei bestem Wetter von Freitag bis Sonntag gespielt. Dabei waren Mannschaften von der E bis zur A-Jugend aus Deutschland und Dänemark vertreten.

Sehr zur Freude von Juri Wolkow herrschte an allen Tagen ein super Zusammenhalt und glänzende Stimmung. „In sportlicher Hinsicht haben wir dem Turnier schon unseren Stempel aufgedrückt. Das kann man sicher nicht anders formulieren“, erklärte der HSG-Jugendwart in Anbetracht der starken Auftritte. Dabei erreichte die männliche E-Jugend den 4. Platz, während die weibliche E-Jugend Rang sieben belegte. Das größte Starterfeld gab es mit insgesamt 27 Teams bei der männlichen D-Jugend. Hier stellten die Verdener gleich zwei Teams, wobei die zweite Mannschaft den Einzug unter den besten acht Mannschaften nur knapp verpasste. Dafür gewann sie die Platzierungsrunde und belegte damit Rang neun. Die von Niels Blatt und Oliver Camin trainierte HSG Verden-Aller I war indes das Maß aller Dinge und gewann alle neun Spiele. Auch das Finale gegen Minden war eine klare Angelegenheit für die Allerstädter.

Der nächste Turniersieg ging an die von Analie Olivero trainierte weibliche C-Jugend. Die männliche C-Jugend wurde im Finale vom Lüneburger HV knapp geschlagen, während bei der männlichen B-Jugend beide Teams das Halbfinale erreichten. Die erste Mannschaft von Björn Fechner behauptete sich knapp im Derby gegen den TV Oyten und sicherte sich den ersten Platz, während die zweite Vertretung Rang vier belegte. Deutlich und dominant gewann die weibliche A-Jugend von Juri Wolkow das Turnier und blieb dabei ohne Satz und Punktverlust. kc