Beachhandball: Finn Jacobsen und Leander Meineke holen DM-Titel

Von: Björn Lakemann

Deutscher Beach-Meister: Morsums Finn Jacobsen. © privat

Einen Riesenerfolg feierten der 14-jährigen Morsumer Finn Jacobsen und Leander Meineke (16), der vor Beginn der abgelaufenen Saison noch für den TSV Daverden an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teilgenommen hatte. Das Duo holte mit seinem Team Nordlichter (HC Bremen) den DM-Titel im Beachhandball der U16 (Jahrgänge 2007/2008).

Morsum/Daverden – Ob nun die speziellen Trickwürfe Spin-shot oder Pirouetten – in Hannover-Vinnhorst wurden die Feinheiten des Handballs am Strand zelebriert. Linkshänder Jacobsen und Abwehrspezialist Meineke waren Leistungsträger beim Team aus der Hansestadt. Bei den Titelkämpfen mit elf Teams marschierten die Nordlichter mit zwei Siegen souverän in die Zwischenrunde.

Dort wurde das Niveau höher, es setzte gegen THC EhDrin Ismaning (Geislingen) im Shoot-Out die einzige Turnierniederlage – 1:2. Als Zweiter ging es ins Halbfinale gegen die Strand Bazis, wo ein 2:0-Satzerfolg raussprang. Hier sorgte Meineke drei Sekunden vor Ablauf mit seinem einfachen Tor für den umjubelten Einzug ins Endspiel.

Im Kampf der beiden besten Teams sprang ein 2:0-Sieg gegen die Strandchiller Hannover heraus. Doch damit nicht genug: Meineke wurde sowohl in der A- und B-Jugend eingesetzt und hatte somit ein sattes Programm mit Spielen in der Sandkiste zu schultern. In der B-Jugend wurde er sogar als wertvollster Spieler des Turniers (MVP) ausgezeichnet.

In der A-Jugend (Jahrgänge 2005/2006) der Nordlichter fand sich zwischen den Pfosten mit Marvin Meinke ein Akteur, der früher bei der SG Achim/Baden spielte. Der Keeper durfte sich mit seinem Team in der Landeshauptstadt die Silbermedaille umhängen.