BC Verden: Sparring mit dem Weltmeister ein voller Erfolg

Von: Christel Niemann

Gruppenbild mit Gürtel: Osleys Iglesias (4.v.l.) hatte seine WM-Trophäe mit nach Verden gebracht. Die BC-Talente um Trainerin Birgit Gerlach (r.) waren begeistert. © Niemann

Profi-Atmosphäre herrschte beim Boxclub Verden - und alle waren begeistert: Beim Sparring mit einem Weltmeister und einem angehenden Junioren-Weltmeister, die Trainer Georg Bramowski mit an die Aller gebracht hatte, erhielten die Talente von Birgit Gerlach nicht nur wichtige Tipps. Im Ring durften sie das Erlernte sogar gegen die Stars ausprobieren.

Verden – Sparring mit Boxern der Weltspitze: Aktive des BC Verden absolvierten ein hammerhartes Training – als Tippgeber und zur Vorbereitung auf die Wettkämpfe hatte sich Georg Bramowski, langjähriger Assistent von Trainer-Urgestein Ulli Wegner, auf den Weg an die Aller gemacht. Mitgebracht hatte er Osleys Iglesias (25), den amtierenden IBO-Weltmeister im Super-Mittelgewicht, und den erst 20-jährigen Profi-Boxer Max Suske, der in diesem Jahr auf den Junioren-Weltmeistertitel schielt.

Für reichlich Wettkampf-Atmosphäre in der Trainingshalle am Stadtwald war folglich gesorgt. Beim mehrstündigen Angebot ging es – lapidar ausgedrückt – natürlich nicht darum, dass die regionalen Boxer lernen, wie sie sich am besten umhauen. „Es geht um Koordination, Konzentration, Fitness und Kraft und quasi nebenbei auch um Entwicklung der Persönlichkeit“, wie Kay Müffelmann vom BC Verden betonte.

Müffelmann, der auch den entscheidend guten Draht zu Bramowski hat, unterstrich den Fokus diesen besonderen Trainings auf die Wettkämpfer. „Sieben Boxer und drei Boxerinnen vom BCV steigen in den Ring. Logisch, dass die am meisten hier lernen und mitnehmen sollen“, ergänzte Trainerin Birgit Gerlach.

Sie faszinierte, wie ihre Boxschüler an diesem Vormittag spurten und wie sie Bramowskis Ansagen folgten. Der zeigte zunächst einige Aufwärmübungen zur Verbesserung der Beweglichkeit. Anschließend ging es im Ring zur Sache, wo beim Sparring, dem Übungskampf, schon die jüngsten Vereinsboxer versuchten, erlernte Techniken anzuwenden und Treffer zu erzielen, ohne selber welche einzustecken.

Da ging der Profi in die Knie: Max Suske hatte sichtlich Spaß beim Sparring mit den Kleinsten. © Niemann

Für die Profis war es mehr ein Spiel. Sie bewegten sich katzengleich durch den Ring, ließen die Partner angreifen, duckten sich flink weg und setzten verhalten Konterschläge. Und jeder, der wollte, hatte das Glück, einmal gegen einen der beiden Profis zu boxen. Auch hier gab es natürlich klare Ansagen vom Trainer. „Und jetzt zwei Schläge hintereinander, die Beine mitnehmen, den Körper eindrehen“, rief Bramowski den Amateurboxern vom BC Verden zu.

Die Profis haben einen anderen Zugang zu meinen Boxern als ich – und das bei annähernd gleichen Trainingslektionen.

Die gaben natürlich ihr Bestes. Sie schwitzten und keuchten – und waren dabei weit entfernt von der Eleganz und Lässigkeit der Profis. Die Kommandos von Georg Bramowski wurden aber erneut ad hock umgesetzt. „Die Profis haben einen anderen Zugang zu meinen Boxern als ich – und das bei annähernd gleichen Trainingslektionen“, staunte Birgit Gerlach. Doch während sie zuweilen etwas x-mal wiederholen müsse, werde hier alles ohne Murren gemacht.

Im BC Verden sind übrigens rund 100 Mitglieder – Kinder, Jugendliche, junge Frauen und Männer – sportliche aktiv. Das Gros betreibt das Boxen als Breitensport. Doch für Trainerin Birgit Gerlach ist Boxen viel mehr als nur Sport. Es stärke die Persönlichkeit und die soziale Kompetenz, es würden Aggressionen abgebaut und sogar das Lernverhalten werde verbessert.