Bastian Okrongli bleibt weiter Bassen-Coach

Auch in Zukunft wird Bastian Okrongli die 1. Fußball-Frauenmannschaft des TSV Bassen trainieren. Der 32-Jährige ist aktuell in der sechsten Spielzeit sehr erfolgreich tätig „und hat jüngst seine Zusage gegeben, nicht nur bis zur Saison 2023/2024 bei uns zu bleiben, sondern auch darüber hinaus“, so Bassens Frauenkoordinator Uwe Norden, der ebenfalls weitermachen wird.

Norden hatte Okrongli kürzlich einen unbefristeten Vertrag angeboten, „und Bastian hat schon nach dem Spiel in Geestland seine Zusage gegeben.“ Im gleichen Atemzug hat auch Co-Trainer Holger Winter einen unbefristeten Vertrag erhalten. Norden weiter: „Unser nahezu komplett anwesender Kader hat sich riesig über diese Vertragsverlängerungen gefreut und diese bei der Bekanntgabe mit Beifall aufgenommen. Mit dieser Maßnahme sollte – auch nach außen hin – die sehr gute Arbeit von Bastian und Holger gewürdigt werden. Außerdem passt es zwischen allen Beteiligten sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut, also war diese Vertragsverlängerung nur logisch.“