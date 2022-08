Kreispokal: Bastian Aucamp weist TSV Uesen den Weg – 3:0

Von: Björn Drinkmann

Der Routinier führte des TSV Uesen auf den Weg: Bastian Aucamp (Mitte), der in dieser Szene Langwedels Jan-Ole Post (am Boden) aussteigen ließ, holte einen Strafstoß heraus und traf selbst zum 2:0. © Hägermann

Der Vorjahresfinalist ist schon raus: In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals unterlag der TSV Bassen II beim SV Hönisch 0:3. Ein weiteres Duell zweier Kreisligisten entschied der TSV Uesen mit 3:0 gegen den FSV Langwedel-Völkersen für sich. Spannung pur gab es beim TSV Jahn Westen, wo der TSV Fischerhude-Quelkhorn II im Elfmeterschießen 5:3 gewann. Souverän zogen der TSV Dörverden (4:0 über den Verdener Türksport) und der TSV Thedinghausen (6:0 über SVV Hülsen II) in die nächste Runde.

TSV Uesen - FSV Langwedel - Völkersen 3:0 (0:0). Wenn man nur das Ergebnis sieht, könnte man denken, dass es eine klare Sache für die Gastgeber gewesen ist. Doch dies war keineswegs der Fall, wie Trainer Benjamin Nelle erklärte: „Langwedel muss in der ersten Halbzeit führen, doch hat zwei Hochkaräter liegen gelassen“. Kurz nach der Halbzeit gab es dann die kalte Dusche für den FSV: Routinier Bastian Aucamp wurde im Strafraum gefoult, Marcel Siegler verwandelte den fälligen Strafstoß (46.). Nach toller Vorarbeit von Felix Gutzeit erhöhte Aucamp auf 2:0 (76.), ehe Eric Bebensee nach einem Konter für die Entscheidung sorgte (88.). Allerdings hatte Ole Richter in Hälfte zwei wieder zwei Topchancen für die Gäste. Einmal traf er die Latte und einmal parierte Uesens Keeper Tim Silling überragend. „Langwedel muss das Spiel schon in der ersten Halbzeit für sich entscheiden,“ so das klare Fazit von Nelle, der aber auch ein Topspiel sah.

Vorjahresfinalist TSV Bassen II ist schon raus

SV Hönisch - TSV Bassen II 2:0 (1:0). Der Vorjahresfinalist TSV Bassen II muss sich stark ersatzgeschwächt bereits in der ersten Runde verabschieden. Beim SV Hönisch gab es eine bittere 0:2-Pleite. Nach einer Vorlage von Ernes Kurpejovic traf Andreas Rudat mit einem sehenswerten Fernschuss (32.). In Durchgang zwei war dann Tugay Dogru zur Stelle, als er einen Halbfeldfreistoß von Simon Klemptner zum 2:0 einnickte (79.). Insgesamt ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die durch Rafael Franco (40.) und Dogru (70.) sogar noch weitere Topchancen liegen ließen.

TSV Dörverden - Verdener Türksport 4:0 (2:0). Von einem fairen Spiel zweier Teams, die noch mitten in der Vorbereitung stecken, sprach Dörverdens Trainer Nils Pohlner, der selbst 90 Minuten durchspielte. „Am Ende haben meine Jungs ganz gute Spielzüge und Torchancen erspielt. Daher war der Sieg auch verdient, wir sind zufrieden“, strahlte Pohlner nach dem 4:0. Lennart Troue hatte gleich drei Mal zugeschlagen (17., 37., 75.), dazwischen traf Neuzugang Feyzi Gören (75.).

Jannis Krenz Fischerhudes Elfmeter-Killer

TSV Thedinghausen - SVV Hülsen II 6:0 (4:0). Einen überzeugenden Erfolg feierte der TSV Thedinghausen gegen den Kreisliga-Aufsteiger. Per Abstauber eröffnete Kapitän Jan-Dirk Oelfke den Torreigen (12.). Luca Bormann per Direktabnahme (18.), Christoph Bellgardt per Kopf (24.) und Jan-Niklas Schalati (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Bormann per direktem Freistoß (52.) und Hendrik Dahm per Fernschuss (81.) stellten auf das auch in der Höhe verdiente 6:0 der Elf von Trainer Lutz Schröder.

TSV Jahn Westen - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 3:5 n.E. (0:0, 1:1). Jannis Krenz heißt Fischerhudes Matchwinner. Dabei sah es lange nach einem knappen Weiterkommen für die Westener aus. Maximilian Freund hatte die Gastgeber kurz nach der Pause in Führung gebracht (47.). Erst kurz vor Ende glich Kai Gätjen vom Elfmeterpunkt aus (83.). Im Elfmeterschießen glänzte Aushilfskeeper Krenz mit zwei stark parierten Elfern und brachte seine Farben damit in die nächste Runde.