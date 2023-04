Bassens Wessel nach 1:1 in Lilienthal nur noch sprachlos

+ © Privat Traf: Constantin Borchers. © Privat

Autor Frank von Staden

Die Fußball-Kreisliga wird immer mehr zur Realität für den strauchelnden TSV Bassen, der am Sonntag vor allem aufgrund seines großen Sturmproblems einmal mehr keinen Sieg einfahren konnte und im Kellerduell beim SV Lilienthal-Falkenberg trotz einer spielerisch überlegen geführten Partie nicht über ein 1:1 (0:0) hinauskam, damit weiter im Tabellenkeller festhängt.

Bassen – „Ich bin einfach nur noch sprachlos! Wir sind besser, gehen dann sogar in Führung und fangen uns kurz vor dem Abpfiff solch ein Marmelgegentor, das normal so ja gar nicht fallen darf. Aber in unserer Situation ist dieses Ding einfach nur typisch“, haderte später Bassens Co-Trainer Kai Wessel mit dem Ausgleichstreffer (88.). Einen Zerrenner-Rückpass jagte Keeper Claas Moeller mit Vehemenz aus dem 16er, doch vom Buschers Rücken prallte der Ball im hohen Bogen ab und trudelte letztlich über die Torlinie. Wessel: „Fast Slapstick! Aber das passiert so, wenn du unten stehst.“

Die Gäste hatten in dieser Begegnung über weite Strecken alles im Griff, kontrollierten das Geschehen, schafften es aber trotz einiger wirklich guter Einschussmöglichkeiten nicht, den Ball unterzubringen. Erst, als der junge Angreifer Marlon Richert eingewechselt wurde, klingelte es nur 60 Sekunden später. Nach Richert-Chance fasste Constantin Borchers konsequent nach – 0:1 (67.). Kurz vor dem Abpfiff landete dann auch ein Freistoß von Lukas Zerrenner nur an der Latte, sodass es beim 1:1 blieb. Weder Fisch noch Fleich für den TSV.