Bassener Überraschung

Von: Frank von Staden

Teilen

Traf: Heiko Budelmann. © Privat

Was für ein Überraschungssieg des TSV Bassen in der Fußball-Bezirksliga: So feierten die Grün-Roten am Sonntag einen verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg über den Klassenprimus FC Worpswede, der damit die zweite Saisonniederlage einstecken musste. „Letztlich hätte der Sieg noch höher ausfallen müssen, denn in der Schlussphase, als Worpswede alles auf eine Karte gesetzt hat, haben wir gleich mehrere beste Konterchancen liegen gelassen“, meinte da später Bassens Kai Wessel. Das goldene Tor erzielte dabei Routinier Heiko Budelmann, der einen Eckball in der 72. Minute direkt versenken konnte.

Bassen – Von Beginn an stimmten bei den Bassenern die Basics: stark in den Zweikämpfen, sehr lauffreudig und immer hellwach. Da machte sich die Systemumstellung von einem bisherigen 4:3:3 auf ein 4:4:2 absolut positiv bemerkbar. Bereits nach fünf Minuten hatte Mark Moffat die Führung auf dem Fuß, donnerte das Leder aber an die Latte. Der FC verbuchte indes zwar mehr Ballbesitz, besaß aber fast ausschließlich Halbchancen. Auch im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Bassener sehr gallig, das schmeckte Worpswede eher weniger. Als dann Budelmann auf 1:0 stellte, gingen die Gäste „All In“. Marcel Meyer, zweimal Thomas Baumann sowie Marlon Richert hätten da auf 2:0 stellen müssen.