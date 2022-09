Bassens Richert trifft erneut in ereignisreichem Match

Von: Frank von Staden

Marlon Richert. © vst

Wieder einen Schritt nach vorn machte am Sonntag der TSV Bassen in seinem Heimspiel gegen den Heeslinger SC II. So feierte der Fußball-Bezirksligist einen wichtigen 1:0 (1:0)-Erfolg und kletterte damit in der Tabelle auf Platz zehn mit nun zehn Punkten. Das Tor des Tages in einem ereignisreichen Spiel schoss wieder einmal der junge Marlon Richert.

Bassen – Bereits nach zehn Minuten mussten die Platzherren dabei in Unterzahl agieren. Denn nachdem der Unparteiische ein Einsteigen gegen Thomas Baumann nicht pfiff und stattdessen Heeslingen einen Konter fahren konnte, rief der Bassener dem Schiedsrichter etwas hinterher, das dieser dann mit der glatten Roten Karte quittierte. „Danach gingen bei uns aber nur kurz die Köpfe runter. In der Folge hatte Heeslingen zwar mehr Ballbesitz, wir aber die besseren Chancen“, so Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der dann auch das 1:0 nach klarem Torwartpatzer, der den scharfen Schuss von Richert fangen wollte (32.), und weitere Großchancen durch den völlig blanken Alexandar Nesic nach Richert-Zuspiel (70.) und dem eingewechselten Julian Friedrich, der abermals nach Richert-Vorarbeit das blanke Tor verfehlte (75.), notieren konnte. Wenig später roch es dann aber nach dem Ausgleich, als der ebenfalls gerade gekommene Cuma Kut im 16er einen Strafstoß verursachte. Doch Keeper Fabian Purpus hielt gegen den starken Fabio Gerke nicht nur den ersten, sondern auch noch den Nachschuss. Wessel: „All das gibt uns jetzt den nötigen Rückenwind!“