Bassens Liegmann konsterniert: „Ein Klassenunterschied“

Von: Frank von Staden

Teilen

Bedient: Adrian Liegmann. © Staden, Frank von

Es wurde das erwartete Spiel David gegen Goliath: Nichts zu bestellen hatte am Freitagabend Fußball-Bezirksligist TSV Bassen beim Aufstiegsaspiranten Heeslinger SC II, den die Grün-Roten im Hinspiel noch mit 1:0 besiegen konnten. So war die Messe bereits zur Halbzeit gelesen, lagen die Bassener mit 0:4 uneinholbar zurück. Am Ende mussten die Gäste ein ganz herbe 0:6 (0:4)-Pleite mit auf die Heimreise nehmen.

Bassen – „Ein Klassenunterschied“, gab sich Bassens Fußball-Boss Adrian Liegmann zur Halbzeit konsterniert. Denn sein Team brachte fast über die gesamte Distanz wenig zustande, war in allen Mannschaftsteilen hoffnungslos unterlegen – auch konditionell. Vorne mühten sich zwar Mark Moffat und Thomas Baumann und später Marlon Richert, konnten aber kaum einmal einen Ball festmachen. Und so sprang dann in Durchgang eins auch nicht eine einzige Torchance für die Gäste heraus. Anders für die Platzherren, bei denen der vierfache Torschütze Fabio Parduhn herausragte und die dieses Mal nicht gerade sattelfeste TSV-Deckung immer wieder zu düpieren wusste.

In Abschnitt zwei kamen die Bassener dann ein wenig aus der Hüfte, konnten den Favoriten aber nicht wirklich kitzeln. Doch zumindest durften sie die Heeslinger Deckung etwas testen. Liegmann: „Das war weiterhin leider zu harmlos, auch wenn wir es durch die Wechsel dann vorn etwas besser gemacht haben!“ Die Tore schoss so weiterhin nur die Oberliga-Reserve. Erst Daniel Holsten, wenig später dann Selim Ajkic (81.).