4:1 – Bassens Fußballerinnen lösen das Relegations-Ticket zur Landesliga

Von: Kai Caspers

Setzte den Schlusspunkt: Ann-Kristin Willms. © vst

Nach dem 4:1-Erfolg in Ahlerstedt stehen die Fußballerinnen des TSV Bassen vorzeitig als Vizemeister der Bezirksliga fest. Nun geht es für die Okrongli-Elf in die Relegation zur Landesliga.

Bassen – Die Fußballerinnen des TSV Bassen schwimmen auch weiterhin auf der Erfolgswelle. Nach dem Triumph im Bezirkspokal sicherte sich das Team von Bastian Okrongli durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg im Nachholspiel beim SV Ahlerstedt/Ottendorf II bereits vor dem abschließenden Spieltag die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga und die damit verbundene Relegation zur Landesliga.

Uwe Norden sieht eine geschlossene Leistung

„Der Mannschaft und dem Trainer gebührt ein ganz großes Lob. Das war wieder einmal eine geschlossene Leistung über 90 Minuten und ein auch in der Höhe völlig verdienter Sieg“, bilanzierte Bassens Uwe Norden. Zwar agierte Ahlerstedt ganz gefällig bis zum Bassener Strafraum, doch gegen die gut organisierte Defensive gab es für die Gastgeberinnen kein Durchkommen. Ganz anders die Grün-Roten. Bereits in der sechsten Minute erzielte Nina Kobelt nach Pass von Aline Stenzel die frühe Führung. Noch vor der Pause erhöhte Stenzel nach glänzender Vorarbeit von Anna-Lena Lübkemann mit einem strammen Schuss aus 15 Metern in den Knick auf 2:0 (34.).

Aline Stenzel trifft doppelt

Direkt nach der Pause war es erneut Stenzel, die nach Zuspiel von Joelle-Laureen Trimpert auf 3:0 (48.) erhöhte und damit laut Uwe Norden für die Vorentscheidung sorgte. Daran vermochte auch das 1:3 (50.), als die Gäste das einzige Mal das Leder nicht aus der Gefahrenzone bekamen, nichts zu ändern. „Wir haben in der Folge nichts mehr zugelassen“, lobte Norden. Für den Treffer zum verdienten 4:1-Endstand sorgte Ann-Kristin Willms mit einem Schuss aus 16 Metern in der Schlussminute. „Jetzt freuen wir uns auf die Relegation, die wir natürlich gewinnen wollen. Gespielt werden soll am 10. oder 11. Juni. Und egal, wie die Relegation ausgeht. Wir haben in jedem Fall eine Bombensaison gespielt“, so Norden.

TSV Bassen: Schmidt - Trimpert, Edert, Stenzel, Willms, Werth, Kobelt, Schygiel, Lübkemann, Dierßen, Laforce, Weigandt, Norrenbrock, Allert, Maruschke, Krantz. kc