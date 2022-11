Bassens Fußballerinnen in Personalnot

Von: Frank von Staden

Uwe Norden © Staden, Frank von

Erneut treffen die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen am Sonntag beim FC Geestland II (13 Uhr) auf einen Aufsteiger, der sich aktuell im unteren Teil der Tabelle bewegt.

Bassen – „Von der Papierform her sind wir sicherlich wieder in der Favoritenrolle. Allerdings fällt es uns aufgrund unserer derzeitigen personellen Situation schwer, diese Rolle auch anzunehmen. Überwiegend aus Verletzungsgründen müssen wir gleich auf mindestens zehn Spielerinnen verzichten. Zudem haben wir bisher wenig Erkenntnisse über den Neuling, der immerhin schon drei Begegnungen siegreich gestalten konnte. Dennoch wissen wir, was wir können und haben immer noch eine schlagkräftige Mannschaft am Start“, sagt Bassens Uwe Norden. Für Anhänger des Teams besteht die Möglichkeit, am Sonntag nach Geestland mitzureisen, da ein Bus eingesetzt wird. Abfahrt: 10.30 Uhr am Sportplatz.